Crepe, distacchi, degrado: "Cimitero a pezzi"

Crepe minacciose, distaccamenti di parti di colonne, l’intonaco che cade, evidenti infiltrazioni di acqua piovana. E’ lo ‘spettacolo’ che ci offre l’indecorosa, quanto pericolosa, condizione in cui versa il cimitero del municipio di Serrungarina, uno dei tre campisanti che abbiamo nel nostro comune fuso di Colli al Metauro". La consigliera di minoranza Laura Valentini, appartenente al gruppo ‘Energia in Comune’ insieme a Candio Curina, Alessandra Khadem, Maicho Capodagli e Filippo Cicoli, elenca una serie di criticità che riguardano il cimitero di Serrungarina, che la stessa componente del civico consesso ha fotografato per offrire un riscontro ai lettori del ‘Carlino’. "Come si può vedere da alcuni degli scatti che ho fatto, sia sulla parte vecchia, che sulla parte più nuova, che comunque risale a circa 30 anni fa, ci sono evidenti segni di infiltrazioni e altre situazioni di forte degrado. Purtroppo, questa amministrazione non ha fatto interventi di manutenzione sulla struttura e dispiace sottolineare che il cimitero appare in uno stato di completo abbandono: piante che crescono sul tetto, crepe da paura, zone transennate da anni nell’ attesa di non si sa che cosa".

Valentini invoca una programmazione manutentiva che si possa definire tale: "Quello che manca, anche in questo settore della gestione del nostro patrimonio, è una pianificazione seria degli interventi sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione. Pur riconoscendo l’ampia disponibilità dell’assessore alle manutenzioni Marco Bargnesi, non possiamo non segnalare che non si può continuare a far finta che lavorare sull’’emergenza’ e sulla lamentela più recente possa essere la normalità in un comune delle dimensioni del nostro, di oltre 46 chilometri quadrati e con più di 12mila residenti. Occorre stabilire un programma di manutenzione serio, sui cimiteri, come sul resto, basato su controlli periodici". L’analisi di Laura Valentini chiama in causa l’assessore Fabrizio Sanchioni: "Abbiamo un membro della giunta con delega specifica ai servizi cimiteriali, l’assessore Sanchioni, che può benissimo prendersi l’impegno con cadenza regolare di verificare le condizioni degli stessi. Per questo, lo sollecito a fare una riflessione, che è anche una domanda: dopo aver visitato i nostri cimiteri, a quattro anni dalle elezioni, la situazione non appare anche a lui vergognosa? Dopodiché lo invito a relazionare in consiglio comunale sulle azioni che intende mettere in atto. Servono più attenzione e sensibilità verso un luogo frequentato per ricordare i propri cari. Quando si parla di cimiteri la dignità deve essere doppia: verso i defunti e verso coloro che a questi defunti volevano e continueranno a voler bene".

Sandro Franceschetti