"Crepe nei muri, c’è pure il muschio"

"La situazione è diventata insostenibile – spiega Caterina Renzi, 18 anni, studentessa del Liceo Scientifico. Ci sono crepe nei muri dove cresce addirittura il muschio, ci sono secchi per raccogliere la pioggia ovunque per non parlare delle infiltrazioni d’acqua nei muri. E ci sono problemi anche per le sedi dislocate, proprio dove siamo noi. Siccome non ci sono abbastanza aule, una parte del liceo è dislocata al Genga, un’altra al Benelli e questo crea difficoltà agli studenti, che devono spostarsi da un luogo all’altro per seguire laboratori e altre attività scolastiche, ma anche al personale docente, che tra un’ora di insegnamento e l’altra deve correre tra le varie sedi per fare lezione".