Cresce il numero di matrimoni civili Anche il Comune si apre al business

Turismo matrimoniale? La città della Fortuna si sta attrezzando anche per questo. Negli ultimi anni, infatti, i fanesi si sono accorti che il mondo del wedding non è più solo un fenomeno di colore ma un vero e proprio comparto economico. Lo dimostrano i dati. Cresce il numero di matrimoni civili in città (nel 2021 erano stati 93 e 57 religiosi, mentre nel 2022 sono stati 112 i riti celebrati dall’amministrazione a fronte di soli 56 matrimoni religiosi, a cui si aggiungono anche le due unioni civili) e di conseguenza crescono i professionisti del settore: dai fotografi ai wedding planner, passando per le aziende di catering e l’affitto di residenze private in cui celebrare il rito. E così anche il Comune di Fano ha pensato di entrare nel business, che nel nostro territorio ricco di storia e bellezze paesaggistiche ha un potenziale immenso. Dei 112 riti celebrati dal sindaco e dai suoi delegati lo scorso anno, infatti, 89 si sono svolti nella sala Concordia (all’interno della residenza comunale) messa a disposizione ad un prezzo che oscilla dagli 88 ai 150 euro; mentre ben 15 si sono celebrati nell’ex chiesa di San Francesco che ha un costo di 550 euro per...