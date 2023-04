Cresce la Cicloducale, inaugurata la sede

La Cicloducale ha una sede di rappresentanza in Urbino. E’ stata inaugurata ieri mattina in via Francesco di Giorgio Martini, all’incrocio per la Strada Rossa.

"Siamo ovviamente soddisfatti perché questo era uno dei nostri obiettivi – racconta l’energico Gianfranco Fedrigucci, presidente della Cicloducale –. Un punto di ritrovo per la nostra società era indispensabile, così dove poterci incontrare o fare riunioni e ovviamente pianificare eventi. Tutto l’arredo ci è stato donato, grazie a Fabio Filippini, così come per la tinteggiatura un grazie va a Luca Bartolucci. Abbiamo fatto tutto quando in casa", dice sorridendo.

Ora che la sede è stata aperta c’è un motivo in più per promuovere i prossimi appuntamenti. "Il 25 giugno ci sarà la Straducale, la Raffaello Gravel invece sarà il 27 agosto. Collaboriamo anche con la Rossini-Raffaello che sarà il 2 luglio poi è stato avviato un progetto con la Scuola di Ciclismo per “Pedalo Sicuro“ che è partito nelle scuole del comprensorio e ovviamente i corsi Mtb", conclude Fedrigucci. "Sono stato felice quando mi è stato comunicato che avevate trovato una sede – ha esclamato il sindaco di Urbino Maurizio Gambini al taglio del nastro –. Questo è un luogo centrale e significativo per il territorio. Per quello che possiamo cerchiamo di sostenere le attività. Siamo felici, questo settore sta andando alla grande e anche noi in città stiano lavorando per andare nella direzione delle ciclabili. Bella anche la collaborazione anche con l’Istituto d’arte".

Sono stati proprio i ragazzi della classe di arte figurativa, la 4ªE, della “Scuola del Libro“ a realizzare l’opera che accoglie i visitatori. Si tratta di pannelli con i grandi campioni del ciclismo inseriti nel territorio del Montefeltro. "Come scuola siamo sempre disponibili a collaborare. È sorprendete quando vedo le opere dei nostri ragazzi che ogni volta superano le aspettative. In questo il ciclismo ha coinvolto anche le altre lezioni e materie, come in un percorso", ha spiegato la preside Bianca Maria Pia Marrè.

"Siamo in un periodo in cui bisogna pedalare – ha esordito scherzando Piero Sestili, presidente della Scuola di Farmacologia dell’Università di Urbino portando anche i saluti del rettore Giorgio Calcagnini –. Come Scienze Motorie siamo sempre stati vicini alle iniziative con i nostri ragazzi ma anche con degli studi. Continueremo a farlo". Presente anche l’assessore allo sport del Comune di Urbino che ha detto: "Tanti i ragazzi che si sono messi in gioco per raggiungere quest’altro risultato. E’ un messaggio importante nello sport e nella vita perché insegna a prendersi cura delle cose".

Si è detto entusiasta anche il comandante della Polizia Locale, Fabio Mengucci. "Collaboriamo con la Cicloducale e da quest’anno anche con i corsi di educazione stradale. Va ricordato che quando si è in strada bisogna prestare attenzione".

Francesco Pierucci