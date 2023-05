"Crescendo per Rossini" Dallo studio all’ascolto

Crescere nel territorio pesarese significa anche potersi avvicinare alla musica grazie ad attività e progetti quali "Crescendo per Rossini". Quest’anno, con la professoressa Claudia Rondolini, ideatrice e coordinatrice dell’iniziativa, ci siamo addentrati nella vita di Gioachino e della sua arte a partire da alcune tappe e aneddoti come la sua infanzia, trascorsa a Pesaro e la formazione musicale a Bologna, dove viene soprannominato “il Tedeschino”. Poi arrivano il decollo della carriera e la conquista dei più importanti teatri d’Europa.

Ci ha affascinato la storia del melodramma negli anni in cui si "faceva l’Italia"; e ci siamo immedesimati nell’atmosfera di un teatro dell’800, di quella delle sue feste aperte alla cittadinanza, dove socialità e arte da sempre si sono incontrate. Abbiamo potuto quindi riflettere sulle potenzialità della voce umana nel canto attraverso l’incontro con la soprano Katia Natalini ed esplorare come operano le varie professionalità in un teatro con Federica Bassani.

Siamo giunti infine all’opera rossiniana che per la prima volta verrà allestita questa estate al Rossini Opera Festival: Eduardo e Cristina. Dopo averne conosciute le vicende, siamo curiosi di poter assistere allo spettacolo. L’ultimo aspetto che abbiamo apprezzato della vita del compositore è stato sapere che ha lasciato la sua eredità al comune di Pesaro per fondare un liceo musicale in città dopo la morte di sua moglie.

Classe 3ª E