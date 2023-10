"Crescere insieme". La lezione di Breveglieri

‘Imprese e riqualificazione del territorio’. E’ il titolo del convegno tenutosi all’Ets spa di Pergola di Villiam Breveglieri, che ha coinvolto il mondo produttivo, politico e scientifico. Nello stabilimento dell’azienda, in zona industriale Ganga, dove si producono sistemi di sollevamento innovativi, a partire dalle gru, distribuiti in tutto il mondo, si è discusso di come poter dare nuovo slancio ad una zona, qual è l’alta Valcesano, in oggettiva difficoltà e soggetta al progressivo spopolamento.

Di fronte ad un nutrito pubblico composto da imprenditori locali della metalmeccanica e del commercio, insieme a rappresentanti delle associazioni di categoria e a molti altri stakeholder, sono intervenute autorità regionali, imprenditori e professori universitari. Ad aprire il convegno è stato Villiam Breveglieri - insignito nel 2018 del premio ‘Pergolese dell’anno’, "quale imprenditore che continua ad ingrandire la sua attività in un territorio dove le aziende chiudono". Breveglieri ha spiegato che a organizzare l’evento l’ha condotto la finalità di "stimolare l’imprenditoria locale e i giovani a creare nuove idee di sviluppo e nuove imprese, per interrompere la decrescita dei territori".

Si sono succeduti, poi, gli interventi dell’assessore regionale Francesco Baldelli, che ha spiegato il percorso di sviluppo infrastrutturale avviato dalla giunta Acquaroli; di Adriano Facchini, esperto di marketing territoriale, autore di un’analisi sulle cause che hanno portato a una decrescita negli anni per i territori interni, seguito da Giulio Argalia e dal consulente aziendale Federico Albertini. Dopodiché sono intervenuti il giovane imprenditore pergolese Leone Fadelli, titolare della ‘Joy spa’ - azienda di profumi locale – che ha evidenziato come serva una scintilla per alimentare la voglia di fare impresa; e il professore universitario Sergio Belardinelli, che ha spiegato l’importanza di portare il mondo delle imprese nelle scuole. La Ets di Pergola ha un fatturato di oltre 10milioni e 41 dipendenti, e rappresenta una realtà fondamentale per la Valcesano.

Sandro Franceschetti