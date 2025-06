Crescia sfogliata, ma non solo. Sarà una sagra ricca di spettacoli

La Sagra della crescia sfogliata di Urbino raggiunge la quindicesima edizione e raddoppia i posti a sedere rispetto al 2024, anno del ritorno dopo lo stop per la pandemia. L’evento, nato per celebrare il più tipico dei prodotti tipici di Urbino, si svolgerà dal 27 al 29 giugno, come sempre al campo sportivo di Castelcavallino. La sagra presenterà novità, ritorni attesi – e richiesti –, varie iniziative collaterali e una serata dedicata interamente ai giovani. "Non sarà solo una celebrazione della crescia, saranno tre giornate di divertimento – commenta Roberto Borgiani, presidente del Clivo Fiorito, associazione che organizza con il patrocinio del Comune –. Avremo escursioni a piedi e in bici, ci saranno un seminario-dibattito sulla qualità della crescia e la presentazione di un libro, musica dal vivo, musica da ballo, dj set e le tante cose buone da mangiare che preparerà la nostra cucina. Tutti ci chiedevano il ritorno degli arrosticini e noi accontenteremo la richiesta, riproponendoli. Il rilancio dello scorso anno è stato molto apprezzato, un successo che neanche ci aspettavamo, perciò ci siamo attrezzati per rispondere al meglio: vedremo come allestire i tavoli, ma prevediamo quasi il doppio dei posti a sedere rispetto al 2024".

Si comincerà venerdì alle 18 con l’apertura degli stand gastronomici, seguita da un torneo di beer pong, dalle 20. Alle 21.45 saliranno sul palco gli Alba Movement, gruppo urbinate, a cui seguirà il dj set di Dj Cixen, fino alle 3 di notte. Sabato si comincerà prestissimo, già alle 9, con una passeggiata con degustazione alla Fattoria di URS. Alle 18 apertura stand, alle 18.30, nello "Spazio incontri", presentazione del libro "L’azzurro feroce", di Nadia Pucci, con Luigi Alfieri e Matthias Martelli. In serata altra musica, alle 20 con Duccio Marchi e alle 21 si ballerà con Massimo Gentilini.

Domenica, seconda iniziativa in mattinata, con una passeggiata in e-bike alle 9. Apertura stand alle 18, come di consueto, e alle 18.30, nello Spazio incontri, ci sarà "Sfogliamo la crescia sfogliata", un dibattito sulla qualità della crescia: Tiziano Mancini dialogherà con Adelchi Vaccaro, Rodolfo Coccioni, Massimo Ingegni e Francesca Serafini. Dalle 21, la musica da ballo dei Las Vegas accompagnerà l’evento verso la chiusura. In aggiunta agli stand, tutte le sere saranno presenti esposizioni fotografiche e di pittura, oltre a un laboratorio di crescia sfogliata.

Nicola Petricca