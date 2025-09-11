Crescita e benessere all’Università. Due milioni per progetti innovativi

L’Università di Urbino ha ricevuto oltre due milioni di euro per realizzare progetti innovativi. Ad assegnare i fondi all’Ateneo è stato il Ministero dell’Università e della Ricerca, nell’ambito della Programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2024-2026. Il finanziamento è di 2.398.331 milioni, conferito a due progetti innovativi presi in esame da un comitato di valutazione, composto da quattro rappresentanti del Mur e tre dell’ Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

I progetti si chiamano "Innovare la formazione per una crescita personale e professionale di docenti e personale tecnico-amministrativo" e "Well Being at Uniurb: interventi per un benessere multidimensionale" e hanno ottenuto una valutazione di 13/15, superiore a quella riportata da quasi tutti gli altri atenei. Tre i criteri considerati: chiarezza e coerenza delle attività, fattibilità del progetto e pertinenza degli indicatori. Il finanziamento è pari all’87% del budget massimo richiedibile. "Ciò consentirà di proseguire nelle politiche di incremento della qualità degli studi, delle attività e dei servizi, perseguendo obiettivi importanti come il benessere psicofisico degli studenti, la crescita professionale del personale docente e tecnico-amministrativo, l’innovazione didattica e l’internazionalizzazione", spiegano dall’Università Carlo Bo. Il Rettore Giorgio Calcagnini sottolinea l’importanza di questo risultato, che è "il frutto del lavoro di tutto il personale dell’Università e dimostra la nostra capacità di progettare e realizzare iniziative innovative e di alta qualità. Siamo orgogliosi di poter proseguire nelle nostre politiche di miglioramento e di poter offrire ai nostri studenti e al nostro personale le migliori condizioni di crescere personale e professionale".

n. p.