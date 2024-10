Crescono del 23% i fondi per la Cultura: tutte le associazioni finanziate dal Comune

Centosettantamila euro in contributi sono le risorse che il Comune di Pesaro ha destinato, tramite bando, a 55 progetti culturali presentati da associazioni, enti e realtà del territorio grazie a Pesaro Capitale della cultura. Secondo l’analisi fatta dal sindaco si tratta di una iniezione di risorse che aumenta del 23% i contributi erogati dal Comune, per la cultura, nel 2023.

"Grazie a Pesaro 2024 – dicono il sindaco Andrea Biancani e il vicesindaco Daniele Vimini – oggi, assegniamo ulteriori 37.656 euro ai 132.493 euro di risorse stanziate a marzo 2024, per l’avviso pubblico relativo all’assegnazione di contributi nell’ambito della cultura. Con queste nuove risorse riusciamo a sostenere i progetti presentati da altre 20 realtà in graduatoria" per un totale di 55 tra iniziative, eventi, spettacoli".

La prima tranche di contributi, comunicata dall’amministrazione comunale ha interessato 35 realtà tra cui L’associazione partenariato Vaccaj-Cecchi-Picciola; Le Voci dei Libri Aps; Associazione Liberamusica; Associazione Amici della Ceramica di Pesaro; Associazione La. Do. Si. R; Aps Circolo Mengaroni; Orchestra Sinfonica Rossini; Associazione La Stele; Associazione Tavolo Studenti Pesaro; Provincia Picena Frati Minori Cappuccini; Associazione Zoe; Teatro di Pesaro La Piccola Ribalta; Associazione Il Giardino delle Voci; Centrale Fotografia; Associazione Orchestra Olimpia; MusicaMorfosi; Moto Club Tonino Benelli; Associazione HangartFest; Associazione Vespri d’Organo a Cristo Re Ets; Società Pesarese di Studi Storici; Archivio Lorenzo Sguanci Aps; Associazione Lutva; Coro Filarmonico Rossini; Associazione Culturale Anime Femina; Associazione Teatro dei Bottoni; Associazione Croce Rossa Italiana; Associazione Società dell’Uso Aps; Associazione Le Cento Città Odv; Teatro Le Ombre Aps; Associazione Portatori d’Acqua; Associazione culturale La Ginestra; Associazione Filarmonica Rossini; Centro culturale Città Ideale Aps; Parrocchia San Carlo Borromeo - Cinema Solaris; Associazione culturale L’Anfora.

La seconda tranche di finanziamenti conta le altre 20 realtà: "Ente Concerti; Iscop; Associazione Ad Astra; Coro Polifonico Jubilate; Coro San Carlo; Associazione Culturale 22; Complesso Bandistico Autonomo di Candelara Aps; Associazione Culturale Tarducci; Wunderkammer Orchestra; Associazione Arci Pesaro Urbino; Amici della Lirica Franco Corelli; Associazione culturale Malte; Associazione Odv Circolo Amici della Lirica; Associazione Aps Quam Pulchra Es; Anitya Records; Associazione Culto; Isairon Coop; Centro Studi Olim Flaminia Aps; Associazione InMusica; Pazzi x Pozzo Odv".