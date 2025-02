‘Crescono’ le piste ciclopedonali. In arrivo 5 chilometri in più

Più piste ciclopedonali per Vallefoglia, con ulteriori cinque chilometri. Lo annunciano il sindaco Palmiro Ucchielli e l’assessore Stefano Gattoni, che esprimono soddisfazione per l’opera. "Al termine dei lavori – dicono – la rete ciclopedonale di Vallefoglia passerà da circa 15 a 20 chilometri. Il progetto di questi ultimi cinque chilometri, che sta per essere completato, era già stato pianificato e progettato dalla precedente amministrazione regionale delle Marche, mentre l’attuale amministrazione ha curato il suo avanzamento, giungendo ormai alla fase finale". Ucchielli sottolinea come "negli ultimi anni, il Comune abbia portato avanti un ampio lavoro di estensione e miglioramento della rete, con nuovi tratti e collegamenti tra le frazioni, come quello tra Bottega e Montecchio. Inoltre, sono stati eseguiti interventi di ripristino dell’asfalto in vari tratti, come a Cappone, e realizzati lavori di depolverizzazione, come nel tratto che da Bottega conduce a Pian del Bruscolo, dove è stata anche installata una nuova illuminazione a led". Infine Ucchielli ha concluso auspicando che i tratti di piste ciclopedonali, che attraversano i vari comuni e il cui completamento è previsto dalla Regione Marche entro la fine di marzo 2025, vengano affidati all’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo per la manutenzione ordinaria.