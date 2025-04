Crespini: "Il Comune propone ai ragazzi un Raffaello tarocco"

"Il sindaco spera di recuperare centinaia di migliaia di soldi spesi invitando le scuole a fare un tour di Raffaello tarocco". È l’accusa del gruppo consigliare Futura, che interviene dopo che è stata inviata una lettera alle scuole per promuovere la visita dell’esposizione “Raphael Urbinas“ assieme ad altre tappe attinenti Raffaello sparse in città. Spiegano da Futura: "Si invitano le scuole a fare un tour di un Raffaello tarocco, credendo con una furbata di recuperare soldi spesi malamente. Nel dettaglio, per le “fotocopie“ si sono spesi poco meno di 200mila euro (91.500 per la stampa, circa 20mila per l’allestimento e circa 70mila a Urbino Servizi per custodia e riallestimento), mentre per la riproduzione di plastica della sua tomba, allestita nella chiesa degli Scalzi, il Comune paga la bellezza di circa 800 euro al mese tra affitto della chiesa al Demanio e servizio di apertura a Urbino Servizi. Poi, si invita a passare per la chiesa di San Francesco, dove ci sono le tombe dei genitori di Raffaello".

Prosegue Futura: "I numeri degli ingressi testimoniano che la mostra “Raphael Urbinas“ non solo non funziona, ma toglie fascino alla storia di Raffaello. Questo modo di promuoverla è una vera sciatteria, ed evidenzia il fallimento di una scelta che di culturale ha poco, mentre al contempo si tralasciano Galleria Nazionale delle Marche (che peraltro nella lettera è appena citata alla fine), la Casa Natale di Raffaello e gli Oratori, che già sono la meta di centinaia di scolaresche e che conservano testimonianze della fortuna artistica di Raffaello, come lo “Sposalizio della Vergine“ all’Oratorio di San Giuseppe, che è la copia più antica di questo dipinto, o varie copie antiche e moderne alla Casa di Raffaello". Conclude il gruppo: "Anche la chiesa di San Francesco è trascurata: il tetto ha talmente tanta erba che pare un campo da golf, non c’è un qr code che la racconti, le tombe dei genitori non sono segnalate".

g. v.