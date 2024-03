Crespini: "Né a destra né a sinistra"

Maria Francesca Crespini con carica rinnovata e ritrovata si rimette in gioco, in prima persona, come fece 10 anni fa con Cut Liberi Tutti: è una libera battitrice, funziona se è lei in prima linea e con una squadra attorno. Nel gruppo sono tutte (o quasi) donne "determinate, concrete e realizzate. Tutte figure di Urbino e dei suoi borghi, copriamo con cognizione tutti gli ambiti per far ripartire il nostro territorio. La politica è fare (cita De Gasperi) e noi vogliamo fare. Vogliamo il bene di Urbino e dei suoi borghi".

Futura è il nome della lista, ma Crespini dove si colloca politicamente?

"Né a destra né a sinistra. Trasversali sia a Scaramucci che a Gambini. Siamo oltre le logiche partitiche, ci sentiamo responsabili nel voler elevare i valori universali di Urbino".

Lei lo aveva annunciato alcune settimane fa su queste pagine che si sarebbe rimessa in gioco per correre alle prossime amministrative. Il logo di Futura è azzurro e vira verso il rosa, formando i due Torricini. "Il nostro programma sarà circolare: ambiente, economia e salute sono i tre cardini dai quali partiremo per lavorare a 360 gradi per Urbino. Ovviamente nell’economia c’è il turismo, l’arte e il far rimanere i giovani qua anche grazie a start-up. L’ambiente è molto importante così come la salute, quindi salvaguardia e no obbrobri come la discarica di Riceci o l’area industriale sulla piana di Santo Stefano di Gaifa a Canavaccio. Rendere la città libera e non schiava di regolamenti e chiusure".

fra. pier.