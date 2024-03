Crespini presenta la lista ’Futura’

La lista ‘Futura’ di Maria Francesca Crespini si presenta. Il primo incontro pubblico sarà a Canavaccio di Urno venerdì 5 aprile e sarà diviso in due momenti. Il primo, alle 17.30, davanti l’ex Osca con un flashmob a cui seguirà, dalle 18, l’incontro con i cittadini. Questo sarà al Circolo Acli del Paese. Quella di Crespini è una squadra composta prevalentemente da donne di Urbino che hanno idee ben precise su come amministrare la città secondo il programma che mette il territorio ducale a centro. La lista non è sostenuta da partiti e si posiziona come alternativa a Gambini e Scaramucci.

fra. pier.