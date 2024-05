Crespini: "Si deve riaprire Geriatria"

Sette missioni politiche per "cambiare il punto di vista di Urbino" e dare il primo sindaco donna alla città. Così si articola il programma della lista civica “Futura“, a sostegno di Maria Francesca Crespini, che si propone come alternativa ai due candidati uomini, Maurizio Gambini e Federico Scaramucci, e punta sul ruolo di donne e giovani. L’obiettivo principale è "creare un’economia di investimento circolare, in cui i benefici di ogni investimento pubblico possano portare un ritorno economico a tutti i cittadini".

"Poi si vuole cambiare metodo del modello strutturato di gestione della pubblica amministrazione, passando a una forma in cui tutti i cittadini possano essere coinvolti, con un Palazzo di vetro dove essi potranno confrontarsi con gli amministratori". Prima di tutto, però, il programma di Futura scandisce quattro "no", esprimendo contrarietà a: vendita di Santa Chiara, industrializzazione della piana di Gaifa, discarica di Riceci, degrado nei quartieri intorno al centro storico di Urbino. Poi arrivano le missioni, a partire da "Giovani – presente e futuro" e dall’idea di istituire un Consiglio comunale dei giovani urbinati. Si parla anche di un palco permanente alla Fortezza Albornoz e di creare l’arena “Brombolona“ a Canavaccio, un villaggio dello sport e un Politecnico delle arti. La missione 2 tocca lavoro, cultura e turismo: secondo Futura serve un tavolo permanente di concertazione delle politiche tra amministrazione e istituzioni culturali, ma anche un centro della cultura alla Data e un centro congressi e auditorium a Palazzo Gherardi, così come liberare Borgo Marcatale dalle auto e promuovere la costituzione di cooperative agricole biologiche di giovani. Per le infrastrutture si punta sul potenziamento dei collegamenti, con Pesaro, Roma e gli aeroporti di Bologna e Falconara, sul Lotto 10 della Fano-Grosseto, su percorsi ciclabili e, a livello telematico, sulla banda larga. L’ambito più corposo è il quarto, che parla di sanità, a partire dall’ospedale: qui, per Futura servono un osservatorio permanente sulle esigenze del nosocomio, la riapertura di Geriatria e l’arrivo delle specialistiche mancanti. Fuori dall’ospedale si individuano varie necessità, come potenziare l’assistenza domiciliare e le possibilità di azione dei medici di base, spostare l’area amministrativa dell’Ast a Urbino, educare alla salute e difendere i presidi sanitari esistenti. Spazio poi alla creatività, con l’idea di costruire un brand di “Città creativa“, organizzando un festival delle scuole dell’innovazione e una mostra-mercato, così come creare dei quartieri artistici (Qu-art). Per bambini e famiglie, la proposta è istituire doposcuola attivi fino alle 20, di sabato e nei giorni di vacanza, aprire un centro polifunzionale per bambini e creare centri di aggregazione intergenerazionali e parchi giochi e tematici. Infine, territorio e ambiente, partendo dalla necessità di "consolidare una visione policentrica di città diffusa".

E quindi si parla di turismo delle cascine e alberghi diffusi, punti panoramici uniti da percorsi da trekking/bike, aprire una Casa della salute a Schieti, supportare il Centro educazione ambientale, potenziare il canile di Ca’ Lucio, costruire uno sgambatoio per cani e realizzare un gattile sanitario.

Nicola Petricca