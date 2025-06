"Crespini strumentalizza tutto". Urbino Servizi contro “Futura“

"Crespini strumentalizza tutto ciò che si muove sotto il sole". Non le manda a dire Daniela Capponi (foto), presidente di Urbino Servizi, rispondendo alle parole del consigliere di Futura che sul Carlino, alcuni giorni fa, criticava l’operato della partecipata definendola “Bancomat del Comune“. "Non stupiscono le nuove accuse di Francesca Crespini – dice Capponi –; l’ultima volta che si era occupata di Urbino Servizi lo aveva fatto denunciando irregolarità alla procura, ma le sue accuse si sono rivelate infondate. Nel frattempo però, mentre Crespini si è guadagnata un po’ di celebrità, la società per circa dieci anni è rimasta in balia di futili polemiche e, soprattutto, cinquanta famiglie sono state messe a dura prova. Era necessario tutto questo?", si chiede Capponi.

"Per Urbino servizi e per il bene della città certamente no. Forse solo per il suo momento di gloria. Circa il ruolo che ricopro e i compiti che svolgo, prima di arrivare alle conclusioni o fare ipotesi strampalate, bisognerebbe conoscere i fatti e lo statuto della società che è a totale partecipazione pubblica. Questi parlano chiaro, entrambi: il ruolo del presidente prevede la rappresentanza legale. Ciò non toglie che ci sia un direttore amministrativo chiamato a gestire responsabilità operative complesse. Nel 2024, il consiglio di amministrazione, all’unanimità, ha conferito al direttore le deleghe per l’ordinaria gestione dell’azienda. Nel 2025 ha previsto nuove deleghe con l’obiettivo di rafforzare la società e strutturare un modello gestionale più efficiente ed efficace. Tutto molto lineare. Ma questo non sta bene al consigliere Crespini, che vuole politicizzare il tema a tutti i costi. Crespini poi evidentemente non si è accorta che all’articolo 9 dello statuto viene chiarito che Urbino Servizi opera esclusivamente per conto del Comune contribuendo tra le altre cose alla promozione turistica, altrimenti ci avrebbe risparmiato un articolo livoroso e poco utile sulla decisione, presa all’unanimità dal Consiglio, di organizzare la quarta tappa del Giro d’Italia Women".

Capponi chiude ricordando un tema strategico per il Comune: "Crespini si chiede a che cosa serva una manifestazione sportiva. La domanda dovrebbe girarla alle tante associazioni presenti nel territorio, oppure interrogare i dati, disponibili a tutti, che ci dicono che il turismo sportivo in Italia è cresciuto in un solo anno (dal 2022 al 2023) del 65 per cento".