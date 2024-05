Crespini: "Un palazzo per fare i congressi"

Il turismo delle cascine e il turismo congressuale sono i due cardini su cui dovrebbe impostarsi la strategia della prossima amministrazione comunale per trattenere i visitatori sul territorio. Lo pensano la candidata sindaco Maria Francesca Crespini e la lista a lei connessa, Futura, che affermano: "Sappiamo tutti che uno dei problemi di Urbino sia di avere un turismo “mordi e fuggi“. Qui arrivano i visitatori anche senza fare alcuna promozione, perché la nostra città è conosciuta in tutto il mondo, ma il problema è che, dopo aver visto Palazzo ducale, casa natale di Raffaello e i due oratori di via Barocci, risalgono sul pullman e scompaiono. Noi di Futura vogliamo che Urbino possa diventare una destinazione di vacanza, trasformando i visitatori in turisti che la scelgano come meta. Per farlo, un’amministrazione illuminata dovrebbe innanzitutto puntare sul turismo delle cascine, investendo sul nostro territorio, con piste ciclabili, aree fotografiche, aree per dipingere i paesaggi che vedeva Piero della Francesca, con finanziamenti e sgravi fiscali per il recupero di vecchi casolari. da Montesoffio a Pieve di Cagna, da Pallino a Canavaccio, passando per Trasanni e Torre San Tommaso, investendo nei servizi su tutto il territorio (trasporti, parchi tematici per bambini, centri culturali di aggregazione, strutture sportive, etc.)".

Per quanto riguarda il turismo congressuale, Futura pone al centro di tale strategia un edificio storico di Urbino, ma che da anni è inutilizzato e in attesa di recupero: "Palazzo Gherardi è in un punto strategico, di fronte a Palazzo ducale, a pochi metri dal monastero di Santa Chiara e dalla Cappella Musicale del Ss. Sacramento. È un luogo storico importante e noi proponiamo di ristrutturarlo per trasformarlo nel Palazzo dei congressi, con un auditorium all’interno, diventando così il fulcro, in collaborazione con Università e scuole di alta formazione, di un turismo congressuale che avrebbe numeri importanti. Solo nel 2023, l’Ateneo ha organizzato 12 congressi più lunghi di un giorno e oltre 300 seminari. Potrebbe nascere qui il Politecnico delle arti e dei Quartieri artistici".

Nicola Petricca