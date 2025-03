Crespini: "Una farsa". Carrabs: "Non siamo a Pyongyang"

Se la revoca delle dimissioni del sindaco Maurizio Gambini sono arrivate 19 giorni dopo averle presentate, le repliche dall’opposizione (nei confronti della quale il sindaco minaccia anche una querela) non si fanno attendere a lungo. La prima uscita è di Maria Francesca Crespini di Futura. Federico Scaramucci invece preferisce il silenzio, non commenta. "Gambini nonostante le apparenze è solo e indebolito e la sua frustrazione, sfociata nella farsa delle dimissioni, deriva dal lento declino del suo potere politico – dice Maria Francesca Crespini –. Credeva di essere l’innovatore che avrebbe fatto la storia, in realtà è isolato. Quando l’erba crescerà e l’asfalto avrà le prime crepe, nessuno si ricorderà più di lui. Qualsiasi sua iniziativa è naufragata malamente: il biodigestore a Canavaccio, la discarica di Riceci, la nuova Provincia di Urbino e il Montefeltro, seguite poi da una serie di insuccessi politici personali. L’esclusione in Provincia. Anche il centrodestra, che fa parte della sua maggioranza solo per occupare poltrone e incarichi, non lo ha sostenuto. La presidenza dell’Erdis è caduta su una rappresentanza di Forza Italia e la persona indicata da Gambini non è neanche stata presa in considerazione. Foschi, Fedeli e i consiglieri comunali a loro volta si sono dovuti piegare alla volontà dei partiti in vista delle regionali non vogliono un altro caso Osimo. La farsa delle dimissioni sono state una crisi di nervi e di frustrazione. L’obiettivo era fermare le continue richieste dei rappresentanti del centrodestra".

"Appare evidente tutta la farsa di queste dimissioni che sono servite solo come braccio di ferro all’interno del centrodestra – afferma da AVS Gianluca Carrabs –. Dopo le provinciali dove Gambini è stato escluso dai giochi di potere del centrodestra ha voluto ripristinare la sua leadership. Lo ha fatto a discapito della democrazia. Il dissenso non si censura spingendo alle dimissioni i consiglieri, ma con la concretezza di proposta politica. Rimangono solo le prepotenze e le prevaricazioni. Non si usano le querele come atto intimidatorio della critica politica. Non mi fermerò mai di fare un opposizione dura e senza sconti – rimarca Carrabs –. La democrazia non può crollare davanti alla prepotenza di chi governa. Urbino non è né Mosca né Pyongyang. Né un regime totalitario. Ma è la patria della resistenza e dei partigiani".

"Abbiamo assistito a una faida degna del teatro – dicono dai 5 Stelle di Urbino –. Il minimo dissenso interno è stato annullato: i tre consiglieri dissidenti a casa, e probabilmente spariranno dalla vita politica cittadina. Il prossimo sarà Lino Mechelli, sfiduciato in primis dal suo gruppo, ma venderà cara la pelle. I partiti di centrodestra non li prendiamo in considerazione, inesistenti e funzionali a cariche stipendiate".