Crisi del commercio. Anche via Rossi soffre: "Una volta c’era di tutto. Ora faticano pure i bar"

Via Rossi non è immune. Anche nella prima “galleria commerciale a cielo aperto“ fuori dal centro storico si spengono le luci di servizi e negozi. Attualmente sono sei i locali sfitti a cui presto se ne aggiungerà un altro. Dopo 11 anni di attività “Giochi di Kim“– specializzato in articoli per l’infanzia, dal ludico al didattico – è pronto ad abbassare la saracinesca. Accadrà appena terminerà la liquidazione degli ultimi articoli e lo svuotamento degli scaffali. Se il negozio che si trova attaccato a Giochi di Kim è un cantiere, per l’apertura di una gastronomia – sarà la quarta della via – non dà sentore di riaprire il locale dall’altro lato che è sfitto da 4 anni. La Caffetteria delle rose, – ha chiuso il 19 giugno: il fatto che non abbia trovato ancora un rimpiazzo ha sconcertato i commercianti di lungo corso e non solo. "Se addirittura i bar non riaprono – osserva una cliente della macelleria da Bibi –, vuol dire che l’economia deve essere messa veramente molto male".

Entriamo da Chioma, la parrucchieria al civico 119: il dibattito in corso è proprio la recente moria di negozi. "L’unico bar che resta aperto – dice una signora fresca di messa in piega – è l’Antica Pesaro. Ottimo, ma nel giorno di chiusura dove andremo? Il bar Creme Caramel di via Nino Bixio, prosecuzione di via Rossi, verso il centro, pure ha chiuso". Vero: il barista, vecchio proprietario, ha venduto e il nuovo, che vorrebbe fare un bar ristorantino, pare che non riesca ad aprire prima di dicembre. La stessa parrucchieria Chioma ha di lato un locale sfitto da giugno e un altro sfitto davanti. "Il commercio è molto in difficoltà – commenta la parrucchiera Mara Gnucci – più si va avanti negli anni e più è peggio. La pressione fiscale è pesante anche per noi artigiani e a questa bisogna aggiungere tanti altri problemi. Io sono nata a Pantano e via Rossi la vivo da sempre: è sempre stata una via non solo piena di negozi, ma anche con tanta varietà. Invece ora oltre ai locali sfitti, purtroppo assistiamo ad attività doppie e triple a poca distanza. Un tempo qui in via Rossi si trovava tutto, ora non è più così". Milena Radi, titolare dell’Ottica Sacher, via Rossi 7, è in sintonia: "Ho aperto 15 anni fa – dice Radi –, quando via Rossi era talmente densa di negozi e servizi, tutti diversi che della galleria commerciale con tanto di passeggio gli mancava solo il tetto di vetro. Il declino, per quanto lento, è ormai visibile. Quando un’attività chiude ci rimettiamo un po’ tutti perché si perde una luce che contribuisce ad attrarre movimento e interesse. Si fa tutti più fatica a tirare avanti. La chiusura di “Giochi di Kim“ mi lascia interdetta: se una realtà così ben radicata non ce la fa a stare sul mercato, vuol dire che fare impresa, da difficile sta diventando una corsa ad ostacoli impossibile". Giordana Uguccioni è fioraia per mestiere e per passione.

Da geologa, finito il dottorato di ricerca, ha lavorato per una grande azienda nel settore energia. "Da fioraia posso dire che ho trovato una dimensione creativa e la relazione con la clientela molto appaganti, ma il resto fa passare la voglia". Uguccioni si riferisce alla burocrazia, alla concorrenza del web e la scontistica micidiale dei supermercati. "Poi, la gente non ha più soldi: o rinunica all’effimero o cerca di risparmiare. Devo riconoscere che il Comune e in particolare l’assessore Frenquellucci, con le luminarie, l’anno scorso hanno fatto proprio un bel lavoro. E’ d’aiuto per noi attività: da soli non possiamo resistere". Liliana Panzieri è una veterana del commercio pesarese: la sua pelletteria ha 55 anni di storia:"Potrei godermi la pensione, ma a casa, da sola, non so stare. Il lavoro mantiene giovani, ma oggi stare in negozio significa fare pari con le spese. Se volessi affittare il locale, potrei dover mettere l’avvocato per avere l’affitto. Insomma come ti muovi c’è una trappola: ecco perché tanti commercianti mollano".