Crisi diplomatica tra Monteciccardo e Pesaro: il sindaco risponde alle accuse

Il tempo delle vacche grasse è finito e questo vale per tutti, anche per Monteciccardo, 1600 abitanti circa. Questa è, in estrema sintesi, la replica del sindaco Andrea Biancani e degli assessori Riccardo Pozzi e Andrea Nobili, alla crisi diplomatica dichiarata dai rappresentati del municipio di Monteciccardo.

"Le condizioni sono cambiate per tutti i pesaresi – è quanto scrivono sindaco e assessori in una nota -, compresi quindi i residenti nel Municipio che abbiamo incontrato 3 settimane fa (il 13 novembre) proprio per condividere le ultime notizie legate alla finanziaria e, allo stesso tempo, per ribadire, in maniera chiara, la volontà di proseguire gli investimenti su Monteciccardo. Investimenti che dovranno però tenere conto dei nuovi equilibri di bilancio".

I rappresentanti di Monteciccardo, in una lettera al prefetto e a tutti i consiglieri comunali di Pesaro, hanno denunciato il mancato rispetto del patto di fusione, stipulato a margine del referendum del 2020, che ha sancito "l’annessione" della piccola Monteciccardo a Pesaro. L’accordo prevede, tra le altre cose, un contributo economico di 5 milioni di euro che sarebbero stati stanziati nei primi 3 anni.

Il processo di fusione, infatti, ha portato con sé una pioggia di trasferimenti erogati dallo Stato e da tutti gli altri enti territoriali e comunitari e che, secondo gli accordi, sarebbero stati ripartiti tra le due realtà. Secondo quanto denunciato dai rappresentanti di Monteciccardo, però, quella fusione sarebbe stata una "trappola" e quei soldi non sarebbero stati stanziati dall’amministrazione nell’interezza delle somme e nelle tempistiche descritte nell’accordo.

"Tanto è stato fatto e tanto ancora si farà – si difendono Biancani, Pozzi e Nobili elencando, nella nota, numerosi stanziamenti fatti tra cui 1 milione di euro per le asfaltature che hanno toccato le farie frazioni. È necessario però ridefinire le priorità del Municipio tenendo conto dei nuovi equilibri finanziari. Abbiamo chiesto più volte al Consiglio di indicare cosa preferisce fare, ad esempio, con gli spazi comunali esistenti, compresi quelli dell’attuale sede del Municipio e l’ex banca, ma ancora non abbiamo ricevuto risposta".

"Sindaco e assessori – si legge nella nota - si dicono ‘stupiti’ dalla lettera inviata alla Prefettura, che definiscono ‘incomprensibile’ considerate le azioni già concluse, in corso, già finanziate e quelle programmate".

"Abbiamo sempre cercato di onorare la scelta fatta dai cittadini nel 2020 - continuano Biancani, Pozzi e Nobili (a quest’ultimo il sindaco ha assegnato, nei giorni scorsi, la delega al ‘Municipio di Monteciccardo’) -, dedicando risorse, personale e progettualità a un territorio che siamo orgogliosi di rappresentare proprio come tutti gli altri compresi nella città di Pesaro.

Una città che, come più volte comunicato in queste ultime settimane, si trova a dover far fronte a tagli milionari dei trasferimenti dello Stato e ad aumenti di spesa (della stessa grandezza) per i doverosi rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici e delle cooperative, i cui aggravi sono stati gettati sulle spalle degli enti locali, così come fatto con l’aumento dei costi dei servizi".