"Crisi Pronto Soccorso liste d’attesa e altro": il M5S parla con la gente

"Tra la gente per parlare di sanità regionale e diritto alla salute" gli attivisti del M5S ci saranno anche oggi dalle ore 17 alle 19, con un banchetto informativo in via Branca. "Come annunciato - spiega Claudia Vanzolini, capogruppo M5S in Consiglio comunale - è partita la campagna d’ascolto tra i cittadini per fare il punto riguardo le aspettative tradite dalla giunta Acquaroli in fatto di sanità. Il cronoprogramma del nuovo ospedale di Pesaro è già in ritardo, i posti letto saranno comunque inferiori alla media delle altre province, quello delle guardie mediche ancora è un servizio a singhiozzo. per non parlare delle liste di attesa che si sono ulteriormente allungate e i servizi territoriali sulla salute mentale arrancano rispetto alla domanda. Insieme alla consigliera regionale Marta Ruggeri, raccoglieremo le istanze dei cittadini allestendo un banchetto informativo in via Branca e metteremo meglio a fuoco i nodi ancora irrisolti del sistema sanitario regionale caratterizzato anche da una sempre maggior carenza di personale ospedaliero e in particolare in Pronto Soccorso".