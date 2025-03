Cristalli, violino e cucina: cena imperdibile allo Scudiero

Vedere in cucina giovani entusiasti, capaci (grazie alle esperienze maturate con grandi cuochi come Uliassi, Marchesi, Cannavacciuolo e Cedroni, solo per citarne alcuni), lavorare insieme a piatti di gran classe, è una grande gioia. Lo Scudiero di Daniele Patti e dei suoi scudieri (il cuoco Alessandro Furlani e il maître-sommelier Giovanni Stupici ) a palazzo Baldassini, è una squisita realtà, una vera risorsa per la città, un ristorante dove entra materia prima di altissima qualità, in una cucina innovativa a vista. Bisogna fare un applauso a questi ragazzi e seguirli perchè meritano di essere frequentati e assaggiati.

Una occasione è la cena evento "Cristalli violino e cucina", di venerdì 28 marzo alle 20,30 con le note del violino di Valeria Magnani. Un tavolo imperiale per 60 persone (prenotazioni 0721 165 1804) che potranno (pre)degustare: ostriche e salmone coda nera serviti con Laurent Perrier Cuvée Brut, il bon bon alla carbonara di sapidità casearia, quindi tacos di mais ragù di mare e humus di piselli che ha un percorso palatale acido freschissimo e tagliente e ancora l’amaricante oliva pesarese che fa il verso all’ascolana e il "panipuri" con gel di zenzero, spuma di parmigiano e polvere di porcini: una sorta di bigné salato cremoso, molto fine e delicatissimo. Conclude la serie di piccoli assaggi, la tartare di spada, maionese di soia e misticanza.

Il menù vero e proprio prevede grandi piatti: tonno, mandarino, cardamomo verde, amaranto; capasanta, salsa di limone ed erba cipollina, caviale; mazzancolla alla puttanesca; palombo alla brace, limone candito, citronette al rosmarino. E ancora: pasta mista con macco di fave, canocchie, finocchietto. Come secondo la coda di rospo in potacchio con erbe strascinate con finale di yogurt magro, pepe ed erbe piccanti. I vini in abbinamento: Stefano Antonucci Riserva Verdicchio dei Castelli di Jesi, Belisario Cambrugiano Verdicchio di Matelica, Fattoria Mancini Focara Rave Pinot Noir e Umani Ronchi Maximo Sauvignon Blanc. Infine sfogliatella con crema Chantilly, cannolo siciliano con ricotta e gocce di cioccolata, tortino al cioccolato e ananas.

Davide Eusebi