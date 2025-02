Cristian Della Chiara. Lirica, prosa, cinema: il futuro è un successo

Cristian Della Chiara, direttore generale del Rof, è tra i candidati del "Cittadino dell’anno". Pesarese doc, figlio d’arte (sua mamma è la conduttrice radiofonica Anna Rita Ioni), Della Chiara, è famoso per le sue molteplici passioni e competenze. Rof, Mostra del Nuovo Cinema, Festival d’Arte Drammatica.

Incarichi a parte, quale di queste manifestazioni l’appassiona di più? "La più appassionante è quella in corso. Sono così innamorato del mio lavoro che ho il privilegio di trarne piacere, che si fa più intenso quando la manifestazione si svolge. Ecco, in quel momento quella supera un po’ le altre che occupano comunque un posto speciale nel mio cuore".

Un Rof che ha attinto tutto quel che poteva dal repertorio rossiniano. Come affrontare le sfide del futuro? "Il Rof ha completato uno dei suoi compiti portando in scena a Pesaro tutti i 39 titoli del catalogo rossiniano. Ma il lavoro non è concluso: dagli infiniti aspetti musicologici ancora da esplorare grazie al lavoro della Fondazione Rossini alla ricerca di codici espressivi sempre attuali, oltre all’innovazione tecnologica. E poi la sfida di diffondere tutto il repertorio rossiniano al di fuori di Pesaro e di toccare nuovi pubblici".

La Mostra del nuovo cinema, quale il suo ruolo nel futuro della settima arte? "La Mostra ha avviato da alcuni anni una profonda innovazione: non rinunciare a niente della propria tradizione di festival colto e dall’alto contenuto culturale, allargando le maglie della proposta affinché sia sempre più anche un festival per tutti. Questo equilibrismo ci ha portato a percorrere una strada difficile ma di grande successo: sono molto orgoglioso del lavoro fatto in questi anni".

Il Gad e la sua lunga storia. Che futuro si immagina per questa rassegna? "Abbiamo il festival più antico con il pubblico più giovane. E questa deve continuare ad essere la traiettoria su cui muoversi: offrire soprattutto ai giovani la possibilità di conoscere il teatro nelle sue forme più varie, senza barriere economiche ed assumendo anche un ruolo attivo nell’ambito del Festival. Così il Gad potrà continuare ad essere riconosciuto come la più importante manifestazione nazionale dedicata al teatro amatoriale".

Da maschera di teatro a direttore di uno dei festival più importanti al mondo. Quale il segreto? "Non saprei proprio cosa rispondere se non con la parola amore. Molti anni fa ho incontrato il teatro, sia come edificio che come eventi. Mi ha conquistato ed ho cercato di viverlo con la massima intensità. Ho fatto tutte le professioni legate al teatro… E eccomi qui".

Che effetto fa essere stato inserito tra i pesaresi dell’anno? "Mi fa molto piacere… ma io voto Asia".