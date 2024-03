Cristicchi ko, rinviato lo show

A causa di un infortunio occorso a Simone Cristicchi, è stato rinviato a data da stabilire lo spettacolo ‘Franciscus’ che era in programma per questa sera al teatro Angel Dal foco di Pergola e che aveva proprio Cristicchi come protagonista. Il giorno del recupero sarà comunicato appena disponibile; quello che è certo, al momento, è che l’artista rimarrà lontano dalle scene almeno fino al 24 marzo, visto che ha posticipato tutte le esibizioni fino a quel giorno, quando avrebbe dovuto salire sul palco a Lacedonia, in provincia di Avellino. Per ulteriori info si può chiamare l’Amat allo 0721.849053, oppure il Museo dei Bronzi (0721.734090).