Cristina Ortolani, il libro su Girolomoni vale un altro premio

Non si può manco citare il famoso detto "la prima la vincono i ragazzi ma la seconda la vincono i grandi" perché la nostra Cristina Ortolani, ricercatrice e storica indefessa di costumi e territorio, di riconoscimenti nazionali ne ha ricevuti una doppietta senza alcuna soluzione di continuità, praticamente il primo colpo era ancora per aria è già il secondo era in canna: nel 2018, con il libro "Gamba 1918. Un filo lungo un secolo", realizzato nel 2018 in occasione del centenario della fondazione dell’azienda, ha ricevuto nell’edizione del 2020 una delle sei menzioni speciali del Premio Omi dedicato alle monografie d’impresa.

Appena il tempo, almeno da parte di chi s’intende e capisce la bravura, di farle i complimenti perché finalmente qualcuno avesse colto l’importanza di ciò che fa, ed ecco che il 19 novembre scorso, nell’Aula Magna del Paolo Zanzotto dell’ateneo veronese, la Ortolani, per la monografia da lei curata in occasione del 50° anniversario della Cooperativa Girolomoni, è stata di nuovo premiata dall’Osservatorio Nazionale Monografie d’Impresa. Storia imprenditoriale del territorio pesarese: il libro "Girolomoni 1971-2021. Custodi della Terra", pubblicato dalla Fondazione Girolomoni, si è meritato la Menzione speciale per "l’attenzione ad ambiente, comunità e territorio" nella VI edizione del concorso dello stesso Osservatorio in collaborazione con l’Università di Verona, l’Università di Roma "La Sapienza" e numerosi altri soggetti. A consegnare il trofeo a Cristina Ortolani, per la seconda volta tra i premiati dopo la menzione speciale per "Gamba 1918-2018". è stata Silvia Nicolis, imprenditrice, vicepresidente Musei Impresa, presidente del Museo Nicolis (nella foto la Ortolani è al centro). All’edizione 2022 del Premio OMI hanno partecipato ben 58 opere in rappresentanza di altrettante importanti aziende e artworkers provenienti da ogni parte d’Italia.

f.b.