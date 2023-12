Cristini in Abruzzo:: "Il tartufo è un gesto di pace"

Giorni fa Giuseppe Cristini è stato ospite d’onore alla Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo, svoltasi a L’Aquila nel Parco del Castello. Una giornata di alta formazione in cui il gastronomo ha relazionato sul valore del cerimoniale del tartufo e sulla sua promozione internazionale. "Ho portato – spiega Cristini – dei dati di ricerca su come indirizzare la promozione del tartufo italiano nel mondo, una narrazione in guanti bianchi, unita allo stile, alla bellezza e al bon ton della degustazione, dove il tartufo avvolge tutti e cinque i sensi più uno, che è la passione innata. Il tartufo è un gesto di pace e un miracolo della natura che si perpetua". La Fiera aquilana, che si distingue dalle altre per svolgersi dopo il periodo del bianco, in tempi di tartufo nero pregiato, ha invitato Cristini al termine di un anno in cui il narratore del tartufo ha dato alla luce il primo Dizionario del Tartufo e ha tenuto a battesimo il gemellaggio italo-giapponese tra tartufo e sakè. Insomma un 2023 che, al pari dei giudizi che si danno solitamente sui “suoi“ tartufi, per Cristini è stata una grande annata.