Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Occupazione BolognaSalmonella Reggio EmiliaPrevisioni meteoIncidente BolognaRizzoli volantini Sagre weekend
Acquista il giornale
CronacaCristini: "Ripensiamo le date. Serve un Festival marchigiano"
25 ott 2025
GIOVANNI VOLPONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Cristini: "Ripensiamo le date. Serve un Festival marchigiano"

Cristini: "Ripensiamo le date. Serve un Festival marchigiano"

"Per il bianco deve arrivare il momento migliore"

"Per il bianco deve arrivare il momento migliore"

"Per il bianco deve arrivare il momento migliore"

"Il tartufo bianco si fa attendere, i terreni sono troppo asciutti". La stagione del prezioso frutto del bosco è partita da alcune settimane ma contrariamente alle aspettative pare non stia andando a gonfie vele, specialmente sul bianco che seppur a livelli migliori dell’annus horribilis 2024 ancora non si fa trovare facilmente. "Le piogge tardive e le temperature irregolari hanno rallentato la sua nascita naturale – spiega l’enogastronomo e divulgatore del tartufo Giuseppe Cristini – e i cavatori esperti che conoscono il ritmo della terra dicono che il momento giusto deve ancora arrivare. La luna nuova potrebbe portare la svolta: è con il suo buio e con l’umidità che il tartufo si risveglia, ma bisogna tenere a mente che è la natura a dettare i tempi, non i calendari. E questa stagione in ritardo è un segnale prezioso: ci invita a ripensare il modo in cui ci approcciamo al tartufo. Troppe fiere ed eventi vengono svolti a ottobre, quando il tartufo è ancora scarso e i prezzi troppo alti. È arrivato il momento di spostare il cuore delle manifestazioni a novembre e dicembre, quando la stagione entra davvero nel vivo".

Da queste premesse nasce una proposta: "Sarebbe opportuno – prospetta Cristini – un Festival del Tartufo Marchigiano diffuso e prolungato fino a Natale; non solo dedicato al bianco pregiato (Tuber Magnatum Pico) ma anche al nero pregiato, l’uncinatum e il macrosporum, tra l’altro più accessibili e comunque profumati. Le Marche hanno la fortuna di ospitare naturalmente tutte le principali specie di tartufo. È un patrimonio unico, da valorizzare come identità collettiva, un unicum che ci unisce. Servirebbe un festival che attraversi le valli e i borghi delle Marche, dal Montefeltro ai Sibillini, portando con sé cene raccontate, degustazioni guidate, incontri culturali, percorsi nei boschi e momenti di racconto gastronomico. Per questo credo – chiude Cristini – che riprogrammare le fiere, allungare la stagione e dare spazio a tutte le varietà non sia solo una strategia turistica, ma un gesto di amore verso la natura e verso la nostra identità marchigiana".

Giovanni Volponi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata