Cristini: "Ripensiamo le date. Serve un Festival marchigiano"

"Il tartufo bianco si fa attendere, i terreni sono troppo asciutti". La stagione del prezioso frutto del bosco è partita da alcune settimane ma contrariamente alle aspettative pare non stia andando a gonfie vele, specialmente sul bianco che seppur a livelli migliori dell’annus horribilis 2024 ancora non si fa trovare facilmente. "Le piogge tardive e le temperature irregolari hanno rallentato la sua nascita naturale – spiega l’enogastronomo e divulgatore del tartufo Giuseppe Cristini – e i cavatori esperti che conoscono il ritmo della terra dicono che il momento giusto deve ancora arrivare. La luna nuova potrebbe portare la svolta: è con il suo buio e con l’umidità che il tartufo si risveglia, ma bisogna tenere a mente che è la natura a dettare i tempi, non i calendari. E questa stagione in ritardo è un segnale prezioso: ci invita a ripensare il modo in cui ci approcciamo al tartufo. Troppe fiere ed eventi vengono svolti a ottobre, quando il tartufo è ancora scarso e i prezzi troppo alti. È arrivato il momento di spostare il cuore delle manifestazioni a novembre e dicembre, quando la stagione entra davvero nel vivo".

Da queste premesse nasce una proposta: "Sarebbe opportuno – prospetta Cristini – un Festival del Tartufo Marchigiano diffuso e prolungato fino a Natale; non solo dedicato al bianco pregiato (Tuber Magnatum Pico) ma anche al nero pregiato, l’uncinatum e il macrosporum, tra l’altro più accessibili e comunque profumati. Le Marche hanno la fortuna di ospitare naturalmente tutte le principali specie di tartufo. È un patrimonio unico, da valorizzare come identità collettiva, un unicum che ci unisce. Servirebbe un festival che attraversi le valli e i borghi delle Marche, dal Montefeltro ai Sibillini, portando con sé cene raccontate, degustazioni guidate, incontri culturali, percorsi nei boschi e momenti di racconto gastronomico. Per questo credo – chiude Cristini – che riprogrammare le fiere, allungare la stagione e dare spazio a tutte le varietà non sia solo una strategia turistica, ma un gesto di amore verso la natura e verso la nostra identità marchigiana".

Giovanni Volponi