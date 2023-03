Cristo del ’500 sarà visibile ai fedeli

Un magnifico Cristo Deposto cinquecentesco riemerge dai depositi e sarà visibile per sempre da fedeli e turisti. Domani alle 17,30 all’oratorio di san Giovanni Battista in via Barocci, con una introduzione della professoressa Bonita Cleri, sarà infatti presentata al pubblico la pregevole opera lignea concessa in deposito dalle monache clarisse urbinati per essere ammirata da tutti al centro di una delle sale espositive. La scultura, pur essendo di ignota mano, è di pregevole qualità: spiccano in particolare il volto, oltre ai dettagli anatomici del costato e dei vasi sanguigni lungo gli arti. La storia del Cristo è intrigante seppur lacunosa: realizzato quando le clarisse dimoravano nell’antico convento di via Santa Chiara, all’apice del prestigio del monastero martiniano, è conservata in un’apposita cassa e veniva esposta molto raramente. Traslocata nel nuovo cenobio fuori le mura assieme alle monache, negli ultimi decenni era collocata in sacrestia; da qui l’idea del comodato. Spiega Giuseppe Magnanelli, priore di San Giovanni: "Ringraziamo le Clarisse per il deposito di questa meravigliosa statua del ’500. La sala che la ospiterà è particolarmente idonea ad accoglierla, e la pone in dialogo con le altre opere presenti. Oltre al grande valore artistico, certamente richiamerà tanti visitatori a meditare sul messaggio di salvezza, proveniente dal mistero di Cristo morto e risorto". L’allestimento è stato curato da Francesco Righi, mentre il trasporto dalla ditta Bacchiocca sotto la supervisione della soprintendenza.

Giovanni Volponi