"Criteri economici sui bisogni dei fragili" I socialisti aprono un nuovo fronte nel welfare

Scoppia il caso Asp, l’Azienda pubblica dei servizi alla persona che dovrebbe nascere in sostituzione dell’Ambito sociale 6. Dopo le critiche dell’opposizione sul rischio che gli aspetti economici prevalgano sui bisogni dei fragili, anche il Psi, attraverso Tiziano Busca, Bruno Rapa e Anna Frontalini (in foto), scende in campo contro l’Asp e l’assessore al Welfare Dimitri Tinti, promotore della riforma. "Invito i consiglieri – tuona Busca – a non votare l’Asp, i sindaci a non adottare l’atto e sollecito il sindaco Seri a intervenire. Il tasso di socialismo del sindaco, ora in Azione, esiste ancora? Suggerisco, inoltre, la convocazione di un consiglio monotematico aperto alla città". I consiglieri d’opposizione (Lega, Fd’I e M5S) a cui si sono uniti Stefano Marchegiani di Azione e Giampiero Pedini del gruppo indipendente (ex Noi Città) hanno già presentato la richiesta per un consiglio monotematico sul futuro della gestione dei servizi sociali. Per Busca "la proposta avanzata da Tinti è inaccettabile come dimostra la presa di posizione delle associazioni che, quotidianamente, rispondo ai bisogni dei più fragili e che sono la base su cui vive l’impresa sociale e la cooperazione. Associazioni escluse dal tavolo dove, invece, è saldamente seduto il mondo della cooperazione che ha deciso di sostenere il progetto squisitamente economico dell’Azienda pubblica dei servizi alla persona". E ancora Busca: "Servono regole chiare, pesi e contrappesi all’interno dell’Asp a cui spetterà la valutazione della qualità dei progetti e la distribuzione delle risorse. Allo stato attuale sono previsti un amministratore delegato, un revisore dei conti e l’assemblea dei sindaci stabilita per legge. Non credo – incalza Busca – sia un modello accettabile in un Paese democratico: si vuole tornare ai podestà? Auspico un momento di riflessione nel Pd". "Siamo preoccupati – aggiunge Anna Frontalini – che si adottino criteri aziendalistici nel sociale, mentre andrebbero attivati i processi culturali di amministrazione condivisa". Busca ha anche annunciato l’avvio da parte del Psi di un confronto con M5S, Ribella e l’associazionismo di sinistra. "Siamo convinti – afferma – che un centrosinistra largo sia la chiave per governare la città".

Anna Marchetti