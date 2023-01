Critica Carriera che lo querela: assolto

Umberto Carriera, il noto ristoratore del comitato IoApro con le cene organizzate durante il lockdown, si era sentito diffamato da un commento web che lo prendeva di mira. Del tipo: "Sei un c..., hai rotto il c... tu e i tuoi ristoranti". Erano commenti rilasciati sotto l’articolo del Carlino che riportava la notizia della cena all’Osteria delle Candele del 23 gennaio 2021 con intervento dei vigili urbani che avevano fatto sgomberare tutti, identificati venti commensali, ed elevata una multa a Carriera. Il quale, leggendo i commenti alla notizia, non aveva per niente apprezzato dando incarico al suo avvocato di querelare per diffamazione tutti coloro che, a su dire, avevano oltrepassato il limite. Partita la querela anche contro Pierpaolo Carbonari di 31 anni, di Pesaro, il pm aveva chiesto per questi l’archiviazione ritenendo l’accusa insufficiente per un processo. Umberto Carriera si era opposto e il gip aveva accolto l’opposizione ordinando l’imputazione coatta. A quel punto, i pm aveva deciso di firmare un decreto penale di condanna per qualche centinaio di euro ma l’avvocato Paolo Biancofiore, che tutelava Carbonari, si è opposto chiedendo di andare a processo. L’udienza, con rito abbreviato, si è tenuta ieri.

Carriera si è costituito parte civile chiedendo 3.000 euro di risarcimento danni mentre la difesa ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste grazie al diritto di critica. Il gup Marrone ha assolto Carbonari con formula piena.