Critiche alla senatrice Segre, tra i leoni da tastiera anche una candidata alle regionali

Tra i ‘leoni’ da tastiera è terminata anche una candidata alle prossime elezioni regionale: anche il suo nome è finito nell’elenco di quelli che hanno insultato o comunque elevato critiche del tutto gratuite alla figura della senatrice a vita Liliana Segre che tutti gli anni, ormai da una vita, trscorre le sue vacanze a Pesaro.

Non è una storia nuova quella della Segre e dicono che la senatrice ormai ci abbia fatto anche... il callo. Gli ultimi insulti in rete sono arrivati a commento della sua presenza al Rossini Opera Festival.

Ma chi è sempre sull’allerta su queste vicenda che riguardano la vita pubblica della senatrice sono i carabinieri – gira sotto scorta –, che monitorizzano in continuazione tutto ciò che riguarda questa signora che è passata per i campi di concentramento di Auschwitz dove ha perso tutta la famiglia: una drammatica esperienza che è poi diventata negli anni un racconto potente e doloroso da tramandare alle nuove generazioni.

Comunque e non è la prima volta che i carabinieri risalgono a tutti i ‘leoni da tastiera’ inviando l’elenco degli odiatori del web ad una agenzia specializzata che poi invia multe anche salate – si va da 1000 a 1500 euro – a tutti coloro che superano il segno, trasformando una lecita critica in insulti che potrebbero alimentare anche l’azione di qualche sconsiderato. La scorta – due carabinieri – non molla un attimo la senatrice Segre.