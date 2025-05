Croce d’Argento al merito dell’Esercito per il 28° Reggimento "Pavia"

Il 28° Reggimento "Pavia" è stato insignito della Croce d’Argento al merito dell’Esercito. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito ieri a Bari, durante le celebrazioni del 164° anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano, alla presenza del Sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello. Un’onorificenza che premia non solo la competenza e la dedizione dei militari del 28°, ma soprattutto il loro contributo nella costruzione di un dialogo interculturale nei vari teatri operativi internazionali. Un compito avviato ufficialmente il 1° marzo 2004, quando al personale della caserma "Aldo Del Monte" di Pesaro fu affidato il ruolo esclusivo di specialisti nelle comunicazioni operative. Da allora, uomini e donne del Reggimento si sono distinti per la capacità di instaurare relazioni efficaci con le popolazioni locali, contribuendo al successo delle missioni italiane all’estero. "Orgogliosi custodi di eroiche gesta militari, oggi come allora – si legge nella motivazione – i soldati del 28° ‘Pavia’ hanno offerto reiterata prova di abnegazione e sacrificio assolvendo i nuovi compiti affidatigli con esemplare perizia". La Croce d’Argento rappresenta la prima decorazione assegnata al Reggimento dal secondo dopoguerra e va ad aggiungersi a un palmarès prestigioso.