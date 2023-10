Croce Rossa, buco da 250mila euro. Licenziati gli autisti: ira del sindacato

di Anna Marchetti

Commissariamento della Croce rossa di Fano, il sindacato contro il licenziamento dei due autisti: "Pronti alle azioni legali". "Siamo profondamente delusi – dichiarano Angelo Aucello e Giancarlo Urbani della Uil Fpl – da coloro che dovrebbero dare esempio di lealtà, trasparenza, onestà e rispetto dei cittadini e dei lavoratori. Come sindacato ci opporremo nelle sedi opportune a tutela dei diritti ed a difesa dei lavoratori". Il commissariamento del comitato fanese risale al mese di agosto quando la Cri regionale ha insediato il commissario Simone Agostinelli. Alla decisione si è arrivati dopo l’accertamento di un passivo di circa 250mila euro. Il sindacato, però, fa sapere di "aver denunciato, da ben due anni, all’ispettorato del lavoro, le carenze sulla sicurezza nel luogo di lavoro, dei mezzi adibiti al soccorso e al trasporto e i mancati pagamenti degli stipendi (con continui piccoli acconti)".

"Come Uil Fpl ci siamo riuniti in molte occasioni con il comitato Cri di Fano per evidenziare le criticità oggettive riguardanti sia gli stipendi che gli adeguamenti contrattuali. Abbiamo esposto tali criticità anche alla Cri regionale e nazionale, senza aver avuto nessun riscontro in merito. Solo dopo 2 anni si è provveduto al commissariamento della Cri di Fano con la nomina del commissario Agostinelli al quale abbiamo immediatamente chiesto un incontro avvenuto il 14 settembre: presenti anche il presidente regionale della Cri e i dipendenti. In quella sede il Comitato fanese anziché proporre soluzioni ai problemi dei lavoratori, ha messo in evidenza solo le astronomiche passività del bilancio (250mila euro). Come sindacato abbiamo chiesto quali potevano essere le soluzioni per risanare il debito accumulato e nelle ipotesi esposte dal commissario vi erano la riduzione dei costi della telefonia, le spese per il carburante e i costi in generale. Non è mai stato menzionato il taglio del personale in servizio, cosa accaduta l’indomani, prima comunicata in maniera ufficiosa da una collega in servizio e poi in modo ufficiale a mezzo raccomandata, senza nessun preavviso per i due dipendenti individuati, il tutto deciso in modo arbitrario e senza rispettare nessun criterio sindacale a tutela dei dipendenti e delle loro famiglie".

Per quanto riguarda il licenziamento dei due autisti, il sindacato parla "di modalità discutibili". Aucello aggiunge che "con il licenziamento, si colpiscono le due persone con il maggior numero di anni di servizio". Servizio ambulanze che, comunque, è garantito dai volontari. Il sindacato fa sapere di non "aver finora reso pubblica la vicenda fanese per salvaguardare l’immagine della Cri" pur avendo segnalato la delicata situazione da due anni.