Croce Rossa commissariata: "Ha 200mila euro di debiti"

FANO

E’ stata commissariata la Croce Rossa di Fano. La decisione risale all’inizio del mese di agosto, quando l’organizzazione regionale ha deciso di insediare alla guida del comitato fanese il commissario Simone Agostinelli, ma la notizia si è diffusa solo negli ultimi giorni. Un provvedimento importante che sarebbe stato assunto dopo le segnalazioni per il mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti da almeno cinque mesi. Difficoltà nell’onorare agli impegni, che sarebbero dipese da una pesante passività. A quanto risulta, la Cri fanese avrebbe infatti accumulato un passivo di circa 200mila euro – queste le notizie ufficiose –, sul quale si vuole fare chiarezza, al più presto.

Nel frattempo, resta incerto il destino dei cinque dipendenti dei quali due autisti, una persona in maternità, un’altra che avrebbe deciso di uscire spontaneamente e un amministrativo. Alcune delle persone rimaste in organico rischiano il licenziamento. Conferma il commissariamento il sindacalista della Uil Giancarlo Urbani che, però, non vuole commentare la situazione particolarmente delicata per i dipendenti.

Nel caso fosse confermato il licenziamento degli autisti, comunque il servizio ambulanze non si interromperà perché, assicurano, sarà garantito attraverso i tanti volontari di cui è ricca la Croce Rossa Italiana. Il Comitato di Fano, come tutti i comitati territoriali della Croce Rossa Italiana ha la sua autonomia giuridica anche se l’organizzazione regionale ha una funzione di coordinamento e controllo.

La Croce Rossa è una delle associazioni no profit più conosciute non solo localmente ma livello nazionale. Il comitato fanese è stato sempre particolarmente attivo, partecipando alla vita della città sia attraverso proprie iniziative sia impegnandosi nelle diverse campagne di prevenzione. Molteplici i sui campi di azione, dalla salute al sociale alle emergenze. La Cri è sempre in prima fila nell’aiuto e nel sostegno sanitario e sociale delle persone in difficoltà.