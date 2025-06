Croce Rossa, nuovo presidente. Maggi alla guida di Sant’Angelo

Il Comitato di Croce Rossa di Sant’Angelo in Vado, che opera in tutto l’entroterra comprendendo le valli del Metauro e del Foglia, ha un nuovo presidente. Dopo l’election day del 25 maggio scorso e i tempi associativi per sciogliere le riserve ora è finalmente ufficiale: il presidente del nucleo vadese sarà Americo Maggi mentre il Consiglio Direttivo sarà composto da Chiara Bassi che avrà anche la carica di vice presidente, Daniela Bernardini, Patrizia Lattanzi e Veronica Pazzaglia come rappresentante della componente giovanile.

Si chiude così una lunga fase di commissariamento, guidata da Maurizio Coracci, che con la sua opera aveva fatto in modo che l’associazione potesse arrivare all’appuntamento elettorale in buona salute dal punto di vista economico e gestionale.

A un certo punto infatti pareva non ci fossero candidati disposti a costituire la nuova governance dell’associazione e questo avrebbe significato la fine del Comitato locale.

I volontari del Comitato, invece, non si sono fatti trovare impreparati e hanno voluto proseguire con il proprio impegno una lunga tradizione che a queste latitudini è un servizio di fondamentale importanza anche sul tema della sanità e dell’accesso alle cure.

"Un grande in bocca al lupo al nuovo direttivo e al neo presidente Maggi -commenta l’assessore alla sanità vadese Ezio Piai-, un gruppo affiatato che porta un aiuto concreto su tutto il territorio e con il quale sarà un piacere sviluppare nuove progettualità. Sanno già da ora che l’amministrazione comunale è al loro fianco. I miei ringraziamenti vanno anche al commissario Maurizio Coracci, per l’impegno profuso e il grande obiettivo raggiunto, e alla presidentessa regionale Rosaria del Balzo Ruiti che ha sempre seguito da vicino la vicenda facendoci avvertire tutto il suo supporto. A nome di tutta la cittadinanza vadese va a loro il mio grazie".

Andrea Angelini