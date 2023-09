Croce Rossa: torna la gara podistica

Torna la “Run for Red Cross”, la gara podistica non competitiva di 10 km giunta alla sua quinta edizione ed organizzata da Croce Rossa Italiana - Comitato di Pesaro. L’appuntamento è per domenica al Parco Miralfiore.

L’evento sostiene le attività di Croce Rossa ed in questa edizione il ricavato contribuirà alle spese per la realizzazione del campo “Earthquake Training Center”, un’ area di addestramento per unità cinofile. "La funzione e lo scopo delle unità cinofile della Croce rossa Italiana – si legge in una nota – è la ricerca e il recupero di persone disperse, costituendo pertanto uno strumento di supporto essenziale in determinate situazioni di emergenza".

Ci si può iscrivere alla gara direttamente domenica, a partire dalle 8 al Parco Miralfiore, con un contributo di 15 euro per ricevere il pettorale e le maglietta dell’evento.

Per chi non ha fretta c’è invece una camminata di 5km, gratuita ed aperta a tutti, anche agli amici a 4 zampe (al gunzaglio)

Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione nel sito della Croce Rossa di Pesaro. La partenza è fissata alle ore 9.