Crolla fogna medievale Si apre una voragine in fondo a via Nolfi

Crollata la volta di una fognatura medievale: interdetto il tratto finale di via Nolfi (lato Statale 16). Le auto provenienti dal centro storico dovranno girare su via Mura Sangallo. Inutilizzabili anche i parcheggi ai lati dalle strada. L’episodio è accaduto intorno alle 16 di ieri quando all’improvviso ha ceduto un tratto di strada creando una buca ampia quanto la ruota di un’auto. Per sicurezza l’area è stata interdetta al traffico ma per recintarla si è dovuto attendere che si liberassero i parcheggi ai lati della strada. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale. La pioggia dei giorni scorsi potrebbe essere la causa del crollo della volta e del cedimento del terreno intorno. Sul posto anche il presidente di Aset Paolo Reginelli che ha voluto verificare di persona l’importanza del crollo. Già da questa mattina gli operai di Aset inizieranno gli interventi di pristino con la ricostruzione delle parenti della fogna. Ci vorranno alcuni giorni perché quel tratto di strada possa di nuovo essere aperto al traffico.