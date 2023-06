Crolla pino su una barca "Lo segnalavo da mesi"

di Anna Marchetti

Un grosso pino è crollato, ieri mattina, sull’imbarcazione di Nicola Tonelli, socio della Lega Navale, danneggiandola. Il natante era ormeggiato lungo il porto canale (proprio sotto l’hotel Augustus) in quel momento deserto: nessuno si è fatto male. "Avevo segnalato al Comune, con una pec (posta elettronica certificata), il 24 gennaio – spiega Tonelli – la pericolosità della pianta perché mi sono accorto che le radici si erano sollevate". Probabilmente anche il maltempo di ieri, con la boimba d’acqua abbattutasi su Fano, ha contribuito a rendere il terreno più cedibile.

Non solo. Anche la Lega Navale già un anno fa aveva denunciato all’Amministrazione comunale la scarsa sicurezza dei tre pini, tra cui quello crollato, posizionati ai bordi della banchina che costeggia il portocanale (lato Pesaro). "Sono piante molto alte, – fa notare il presidente Roberto Beccabunca – con radici corte, chiome enormi e scarsa manutenzione. In particolare il pino che è crollato era ormai piegato a 60 gradi sul canale. Secondo noi sono a rischio anche le altre due piante".

Conferma Tonelli: "Una delle due piante rimaste è anche più grande di quella crollata ieri mattina. La mia imbarcazione ha protetto il resto delle barche, perché se il pino fosse caduto in acqua avrebbe fatto un disastro e danneggiato tantissime imbarcazioni. Se in Comune non vogliono tagliare i pini, perché piante protette, almeno li puntellassero. E comunque la tutela delle persone viene prima di quella delle piante".

Al momento del crollo, ieri mattina, non c’era nessuno nei paraggi perché la banchina si anima nei fine settimana, la domenica o nei giorni festivi. Per rimuovere la pianta, alta 12-13 metri e che pesa diverse tonnellate, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Fano e Pesaro ed esperti fluviali, sempre dei vigili del fuoco, che hanno operato con il gommone: il grosso tronco è stato sollevato e poi tagliato a pezzi. Nella caduta, il pino ha sbattuto l’imbarcazione contro la banchina, l’ha rovesciata e semi affondata. "La coperta – commenta il presidente Roberto Beccabunca – è completamente rovinata. Inoltre l’imbarcazione dovrà essere sollevata per verificare anche eventuali danni sul fondale".

Si dovrà accertare se siano stati danneggiati anche i due motori. I vigili del fuoco dopo aver tagliato la grossa pianta, hanno riportato l’imbarcazione nelle condizioni di galleggiamento. Ora i grossi pezzi di tronco sono stati lasciati lungo la banchina in attesa che qualcuno li porti via. Sul posto anche la Capitaneria di Porto e Marche Multiservizi.