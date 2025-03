Crolla quercia secolare. Il diametro era di 4 metri

Era un po’ l’emblema del paese, in sé racchiudeva la forza e la bellezza. Un’antica quercia secolare a Santa Caterina, alla periferia di Apecchio ieri attorno alle ore 8 del mattino è caduta improvvisamente e la fortuna ha voluto che in quel momento sul posto non transitassero persone o auto. L’antica quercia era spesso meta di visite da parte di scolaresche o di turisti, tutti attratti dalla sua maestosità vantando un perimetro di oltre quattro metri. Se i prorpietari saranno d’accordo, il tronco forse sarà esposto da qualche parte.

am. pi.