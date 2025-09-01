Crolla sul palco struttura delle luci durante il concerto. Illeso Raphael Gualazzi. "Stiamo tutti bene"

Le pipe per il crack

Massimo Pandolfi
Le pipe per il crack
1 set 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Cronaca
Un concerto che si è trasformato in un incubo: attimi di panico puro per Raphael Gualazzi sabato sera ad Agnone Cilento, frazione di Montecorice, nel Salernitano: una pesante struttura metallica che reggeva le luci di scena è improvvisamente crollata sul palco durante il concerto dell'artista urbinate. Lui era al pianoforte, a pochi passi dal punto dell'impatto, ma è riuscito ad allontanarsi in tempo, rimanendo illeso. "Grande spavento ma stiamo tutti bene", ha fatto sapere il cantante, il giorno dopo il fatto. L'episodio, avvenuto a pochi minuti dall'inizio dello spettacolo, è stato immortalato da numerosi spettatori che stavano filmando l'esibizione. Le cause del crollo sono ancora da accertare. L'ipotesi più probabile è che la struttura non abbia retto a una forte e improvvisa raffica di vento.

