Crolla un cavo dell’alta tensione. Momenti di paura a Macerata Feltria

"E’ andata bene che il nostro concittadino (Giuseppe Venturini) che stava transitando sul posto non ha toccato il cavo dell’alta tensione ed è corso a dare l’allarme. Poteva scapparci una disgrazia". A raccontare l’episodio è il sindaco di Macerata Feltria Massimiliano Gorgolini. "Nello specifico verso le ore 8,45 a causa delle raffiche di vento che hanno interessato il nostro comune, in via Abeiena civico 3 si è tranciato un conduttore della media tensione 20 Kv e si sono rotti 3 conduttori nudi isolati che sono caduti in parte sulla strada comunale e una parte nella proprietà di un privato cittadino – continua a raccontare il sindaco –. Saputo del pericolo con il personale della Polizia Locale abbiamo segnalato al numero verde guasti la problematica e abbiamo contattato il personale Enel al telefono di servizio, il quale non potendo intervenire nell’immediato a causa di un altro intervento, nel comune di Sassocorvaro-Auditore sulla linea di media tensione che alimenta l’ospedale civile, ci ha impartito le procedure da seguire per la messa in sicurezza dell’area interessata. Dopo circa 50 minuti sono giunti sul posto del personale dell’E-distribuzione, il quale ha eseguito le manovre presso le cabine per mettere in sicurezza l’impianto. Oggi siamo stati fortunati in quanto il nostro cittadino ha prontamente segnalato l’emergenza e non ha toccato i cavi in questione, altrimenti poteva accadere qualcosa di molto brutto".

"Questi eventi di alta intensità, purtroppo – conclude il sindaco Gorgolini – si ripetono periodicamente, quindi chiediamo quanto prima di eseguire un sopralluogo su tutta la rete elettrica nei territori del Montefeltro, per la messa in sicurezza in seguito anche alla presenza di piante infestanti ad alta fusto, le quali a contatto con la rete elettrica possono causare interruzione di servizio pubblico, cortocircuiti e incendi".

"Anche da noi a Sassocorvaro-Auditore – aggiunge il sindaco Daniele Grossi –ci sono stati dei disagi legati alla corrente elettrica, con problemi alle aziende di Mercatale e di Sassocorvaro, il vento e il temporale hanno causato un corto circuito è importante mantenere il presidio Enel di Macerata Feltria". A questo proposito si parlerà del presidio (E- distribuzione) nella giornata di lunedì 17 alla presenza dei 12 sindaci dell’Unione Montana Montefeltro.

Amedeo Pisciolini