Crolli e criticità nei cimiteri, l’opposizione all’attacco

I consiglieri di minoranza sancostanzesi Domenico Carbone e Ermenegildo Bevilacqua evidenziano situazioni di criticità sia nel cimitero del capoluogo che in quello della frazione di Cerasa. "Settimane fa – afferma Carbone – abbiamo depositato un’interrogazione a seguito del crollo, l’8 dicembre, di porzioni di marmo nel cimitero di San Costanzo, che hanno coinvolto uno degli ultimi ampliamenti eseguiti. Numerosi, ancora oggi, i cittadini che si trovano nell’impossibilità di avvicinarsi alle tombe dei propri congiunti, perché bloccati dalle transenne. Essendo trascorso più di un mese, si sarebbe già dovuto intervenire, e invece non è stato fatto nulla e questo è inaccettabile. Se non ci sono stati feriti è solo per fortuna, ma non è accettabile che lastre di marmo cadano dal più alto ordine di loculi". Bevilacqua aggiunge: "La situazione al camposanto di Cerasa non è da meno, anzi. Uno dei primi atti che abbiamo presentato è stato proprio un’interrogazione per denunciare la situazione di degrado. In particolare, segnalavamo che la cappella presentava infiltrazioni e altre problematiche. Ebbene l’amministrazione si è interessata ed ha trovato una soluzione efficace: l’ha chiusa. Nello stesso cimitero – conclude – ci sono numerose parti ammalorate".

s.fr.