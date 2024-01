Crollo alla ’Gentile’, le famiglie in piazza: "Non si gioca con la vita dei nostri bambini"

di Anna Marchetti

"Non si gioca con la vita dei bambini". "Sulla sicurezza dei nostri figli non si transige". Non si placa l’ira delle mamme dopo il crollo di martedì mattina di una parte dell’intonaco all’interno della IV A della scuola primaria Gentile: 40 centimetri di soffitto finiti sul banco di un bimbo, quel giorno fortunatamente assente, con una scheggia che ha colpito il ginocchio dell’alunno seduto nel banco a fianco. Messo il ghiaccio, si è subito capito che il bimbo non aveva avuto conseguenze significative.

I genitori, che già in passato, in più occasioni – la più recente a maggio dello scorso anno – si erano lamentati per le infiltrazioni d’acqua dal tetto, i cedimenti d’intonaco e dei pannelli fonoassorbenti, ora tornano alla carica, decisi, questa volta, a non mollare. Dopo quella che chiamano "la tragedia sfiorata" si stanno organizzando per mettere in piedi una protesta che coinvolga tutta la scuola. "Non siamo tranquilli – affermano – già lo scorso anno avevamo sollecitato l’Amministrazione e la dirigenza scolastica, inviando diverse Pec, a fornire informazioni chiare sui danni subiti dall’edificio gli interventi effettuati. Abbiamo cercato anche di ottenere la relazione tecnica, ma senza successo. Dal Comune solo una risposta di poche righe".

Quella di martedì è stata per i bambini e le maestre una giornata di grande paura, inizialmente si è temuto il terremoto e gli alunni hanno cercato rifugio sotto i banchi. Da martedì alle 12, l’ala del primo piano dell’edificio scolastico interessata dal distacco è transennata e l’accesso interdetto. Il Comune non ha voluto diffondere le fotografie dell’area danneggiata. Tre classi (IVA, IVB e V) sono state trasferite al piano terra, in aule d’emergenza, in attesa di tornare al primo piano, al termine degli interventi d’emergenza. Nonostante la maggior parte dei bambini ieri mattina si siano presentati regolarmente a scuola, il livello di attenzione dei genitori è massimo.

Intanto, proprio ieri mattina, è stato effettuato un nuovo sopralluogo dei tecnici dopo quello avvenuto il giorno precedente, subito dopo il crollo, al quale avevano partecipato anche gli assessori ai Lavori pubblici Barbara Brunori e ai Servizi educativi Samuele Mascarin. Ieri mattina c’erano la ditta incaricata dei lavori, il dirigente dell’Ufficio tecnico, l’ingegnere Federico Fabbri, e la dirigente scolastica Melania Martellacci. "La ditta – fanno sapere dal Comune – ha preso visione degli spazi della scuola primaria (le aule e il corridoio collocati al primo piano) per definire gli interventi di controllo, verifica e messa in sicurezza che saranno avviati questa mattina. Gli interventi, complessivamente, si protrarranno per 24-48 ore e fino al loro completamento le bambine e i bambini delle tre classi presenti negli spazi interessati saranno ospitati in altre aule disponibili all’interno della struttura".

Contestualmente l’Ufficio tecnico comunale si è attivato per programmare un successivo intervento di controsoffittatura che, secondo il Comune, dovrebbe "garantire la totale sicurezza delle aule interessate". Per il Comune l’obiettivo è "consentire il rientro in piena sicurezza e serenità per gli studenti, gli insegnanti, il personale ausiliario e le famiglie".