Crollo delle multe nel 2023. Incassato il 50% in meno. Biancani: "Non so perché"

Crollo delle multe a Pesaro nel 2023. E’ stato incassato il 50 per cento in meno rispetto all’anno prima. In particolare, se per il 2022 sono finiti al Comune 3.749.179 euro tutto è cambiato nel 2023 con un taglio secco dei proventi scesi a 1.843.159 euro. A prima vista significa che gli automobilisti sono andati più piano, si sono fermati quando hanno visto il semaforo rosso stando attenti a parcheggiare nelle strisce blu mettendo lo scontrino. Sembra una favola e infatti non lo è.

Guardando in dettaglio, si vede che gli autovelox, compreso il tutor tra Fosso Sejore e Pesaro, hanno prodotto multe e fatto incassare 1.692.906 euro nel 2022 mentre l’anno scorso hanno portato proventi per 815.193mila euro, ossia la metà. In calo sempre della metà anche le multe per divieto di sosta o sorpassi azzardati o per l’uso del cellulare durante la guida. Che cosa è successo? Dall’amministrazione comunale si ipotizzano solo dei motivi: "Ci sono stati meno verbali per una serie di ragioni. La presenza di autovelox e tutor hanno indotto gli automobilisti ad osservare sempre di più i limiti di velocità, ed è una buona notizia. Poi abbiamo dovuto fare i conti con una certa diminuzione del numero di agenti sul territorio dell’intera Unione Piano del Bruscolo che comprende Pesaro, Tavullia, Mombaroccio e Vallefoglia. Se il personale impegnato è inferiore, la prima conseguenza è quella di avere un minor controllo del territorio e di conseguenza sono scese le occasioni per fare multe ma forse tutto questo non basta a spiegare. Ricordiamoci che qui si parla di proventi ossia delle multe pagate e incassate. Ma ce ne sono tante che non vengono versate". Dice il sindaco Biancani: "Tutti automobilisti improvvisamente modello che rispettano alla lettera il codice della strada? Devo capire meglio perché mi sembra difficile seppur auspicabile"

I punti dove si sanzionano di più gli automobilisti sono il tratto di statale tra Pesaro e Fosso Sejore controllato da un ’tutor’ con limite dei 70 km/h, la Montelabbatese dove un autovelox fotografa chi oltrepassa i 70 km/h e sempre due velox sulle Siligate dove i limiti da non oltrepassare sono di 90 km/h. Poi c’è anche il capitolo delle multe non pagate, una sue due, con una percentuale di riscossione che non supera il 16 per cento del totale. Il che fa ritenere che se tutti i multati avessero pagato l’incasso per il 2023 sarebbe stato di oltre il doppio. Tra chi non paga ci sono molti automobilisti stranieri oltre a tanti che risultano nullatenenti e quindi senza beni da confiscare.

