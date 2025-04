Crollo solaio, gli operai migliorano. Allarme Cgil: "Troppi gli infortuni"

Storia da un cero alla Madonna quella degli operai precipitati all’interno del San Domenico dietro piazza del Popolo. "Sono andato in Mmedicina a trovare i tre operai – dice il sindaco Andrea Biancani – perché volevo accertarmi delle loro condizioni e devo direi che erano tranquilli. Uno è uscito l’altro ieri sera, un secondo ieri mattina ed il terzo che ha subìto una frattura vertebrale sarà dimesso oggi. Per quello che riguarda il cantiere non ci sono problemi perché si continua a lavorare. E’ stata posta sotto sequestro per gli accertamenti solo l’area dove è avvenuto il crollo del solaio". Un quadro che si va chiarendo perché il restauro del San Domenico avviene con i fondi del Pnrr per cui i tempi sono stretti: giugno del prossimo anno.

L’incidente è avvenuto l’altra mattina sul lato del complesso che dà verso via Giordano Bruno e nella stanza che ospitava una volta la direzione dell’istituto d’arte e quindi opere che risalgono ad inizio del Novecento. In allarme invece sono invece i sindacati, perché la Cgil attraverso Giuseppe Lograno e Gianluca Di Sante in una nota esprimono massima preoccupazione e vicinanza ai lavoratori vittima di un grave infortunio su lavoro in un edificio pubblico nel centro di Pesaro. "L’ennesimo infortunio nel settore delle costruzioni – scrivono – l’ennesimo infurtunio grave nella nostra provincia. Nella quale , anche se i dati Inail danno gli infortuni nel 2024 in diminuzione del 1,43% rispetto al 2023, si sono registrati nella nostra provincia 3953 infortuni di cui 22 mortali. In attesa degli accertamenti sulle cause da parte delle autorità competenti – proseguono i due sindacalisti – vogliamo soffermare l’attenzione su questo fenomeno che non accenna a fermarsi".

Quindi la Cgil fa sapere che il 65% degli infortuni avviene per cadute dall’alto e "per noi la sicurezza nel lavoro è centrale e nonostante la formazione e sensibilizzazione questi incidenti continuano a verificarsi".