Cronache dal Miralfiore. Spaccio in presa diretta: "Qui è sempre così, un viavai senza sosta"

Deve ancora suonare la campana di mezzogiorno del vicino campanile della parrocchia di San Francesco, ma c’è chi è riuscito ad uscire prima dalla ditta per cui lavora. E’ un operaio ancora in tuta, ha circa 45 anni, parcheggia la sua automobile ai margini del parco Miralfiore, poi si avvia a piedi nella via laterale che porta al casottino con la rotatoria, dove campeggia anche un avviso: zona sottoposta a videosorveglianza. Poco importa. L’uomo aggira l’ostacolo e inforca un vicoletto laterale che porta lungo la recinzione, percorre dieci metri circa, quindi si piega completamente e si infila in un buco da cui si accede al bosco dove qualcuno lo sta aspettando. Non si vede nulla, si sentono solo alcune voci, probabilmente di extracomunitari a udirne l’accento. Pochi minuti dopo l’operaio prende la via del ritorno, striscia di nuovo nel buco che qualcuno ha praticato sulla rete, si assicura con la mano destra che la cerniera della tasca esterna del suo pantalone sia ben chiusa e quindi si riporta in auto.

Poco dopo una residente esce dal portone: "E’ normale, qui è sempre così, la gente viene ad acquistare droga, e non avete visto l’ora di punta: venite nel pomeriggio verso le quindici e vedrete che traffico". Non ne vuol sapere di rivelare la identità né di farsi fotografare, troppo pericoloso: "Qui bisogna stare attenti a quello che si dice e a quello che si fa, ma la polizia e i carabinieri sanno tutto, li vediamo spesso in giro". La presenza degli spacciatori al Parco Miralfiore è ormai accettata dai residenti: "Sono anni che questa storia va avanti e non c’è niente da fare – dice un altro abitante della zona che svolta l’angolo della propria casa – del resto si tratta di piccolo spaccio, tuttosommato non danno fastidio a nessuno, vendono e acquistano droga, cosa ci vogliamo fare?". E’ da poco passato mezzogiorno e la gente torna a casa a mangiare.

Una ragazza che lavora nel mondo della sanità racconta uno degli ultimi episodi: "Proprio l’altro pomeriggio uno dei clienti degli spacciatori per la troppa fretta di allontanarsi con la sua macchina ne ha sfasciata una di una mia amica che risiede qui al Miralfiore e che era parcheggiata a lato. Un bel danno. C’è un gran giro di droga, ma bisogna anche dire che le forze dell’ordine presidiano molto la zona". Da un altro residente che sta portando i rifiuti nel cassonetto arriva un invito controcorrente: "Io penso che più frequentiamo il parco e meglio è, gli spacciatori sono in varie zone, ma se ci facciamo vedere nel parco diamo un contributo, al resto penseranno le forze dell’ordine". Ma chi sono i clienti? Risponde un’altra testimone dello spaccio quotidiano: "Sono di tutte le età, ma soprattutto giovani, ragazzi e ragazze che acquistano anche più volte in una settimana. Gli spacciatori sempre loro: extracomunitari che evidentemente non hanno lavoro o che sono arrivati qui forse senza trovare quello che cercavano. E allora spacciano"

