"Cronisti in classe". Domani la festa finale

Il ventesimo anno di vita di "Cronisti in classe" si conclude domani mattina con la cerimonia di premiazione canonicamente in programma dalle 10,30 nell’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi di Pesaro, sede della Fondazione Cassa di Risparmio cittadina, per questa iniziativa da sempre "amica di banco" della redazione pesarese del "Carlino" che l’organizza. Domani mattina le centinaia di ragazzi e di ragazze delle 13 scuole medie inferiori della nostra provincia che da febbraio ad oggi si sono alternati con le loro pagine settimanali, chiamati ancora una volta dal "Resto del Carlino" a confrontarsi e a dare prova della loro bravura e fantasia nel raccontare la realtà che li circonda sulle pagine vere di un giornale vero, si ritroveranno insieme coi loro docenti, con la redazione del giornale, con le massime autorità cittadine per fare festa insieme più che per ricevere riconoscimenti. Certo è che di anno in anno la bravura e la capacità di indagine e di ricerca messa in mostra dagli studenti, evidentemente ben guidati, trovano piena conferma anche in questa occasione, forse addirittura più che in passato.

Il lotto dei contendenti ha visto in lizza tredici istituti sparsi sull’intero territorio provinciale, alcuni ormai partecipanti classici e veterani, altri esordienti in qualità di gradite "new entry". Pesaro è stata rappresentata dalle scuole Gaudiano, Villa San Martino, Brancati, Leopardi, Pirandello, Campanini – La Nuova Scuola. A rappresentare degnamente come sempre il territorio c’erano la Sanzio di Mercatino Conca, la Mattei di Acqualagna, la Marco Polo di Lucrezia di Cartoceto, la Volponi- Pascoli di Urbino, la Gandiglio di Fano, la Anna Frank di Auditore e la Fermi di Mondolfo.

Questa edizione che conclude l’anno scolastico 2024-2025 è la ventesima della manifestazione e come sempre la premiazione si tiene qualche giorno prima della chiusura dell’anno scolastico, con una cerimonia che coinvolgerà ragazzi, docenti e dirigenti nel migliore spirito della festa collettiva. L’unico rammarico è che alcuni istituti non potranno essere presenti perché impegnati altrove. Ma la festa sarà certamente anche per loro.