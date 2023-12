Cronisti in tour tra le bellezze di Urbino e dintorni. Da tutta Europa per raccontarle

Dall’11 al 13 dicembre sono stati in visita a Urbino e nel territorio alcuni giornalisti della stampa estera, provenienti da Svizzera, Germania, Olanda, Inghilterra e Irlanda). Nel dettaglio reporter del settore gastronomia, che hanno fatto un tour completo grazie al progetto di Confesercenti Urbino, che prevede diverse iniziative di promozione in collaborazione con l’Amministrazione comunale e gli operatori turistici. L’obiettivo è quello di far vivere da vicino l’esperienza del territorio, coinvolgendo operatori che poi potranno collaborare con il turismo organizzato e giornalisti che racconteranno Urbino e la provincia attraverso i propri articoli. Tra le tappe del tour c’è stata anche la visita di Urbino con un focus sul settore biologico e la visita all’azienda Prometeo, che rappresenta una delle eccellenze italiane del settore.

"Come già avvenuto lo scorso anno - dice l’assessore comunale al turismo Roberto Cioppi - nel 2023 abbiamo organizzato una serie di attività promozionali insieme a Confesercenti Urbino".

fra. pier.