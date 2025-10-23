Crossodromo, restyling completo. Struttura all’avanguardia

Il restyling del crossodromo "La ginestra" di Fermignano è completo: sabato, la nuova area ospitalità dell’impianto sarà inaugurata alle 17, alla presenza dei vertici del motocross nazionale e del Coni regionale. L’investimento per rinnovare le strutture sfiora i 900mila euro e parte da un progetto nato nel 2019, quando il Comune di Fermignano acquistò da quello di Urino il terreno che le ospita. Da lì, grazie alla collaborazione con il Motoclub Fermignanese e alla consulenza tecnica dell’ingegner Domenico Fucili, è stata presentata la candidatura al Bando Sport e Periferie 2020, ottenendo 630mila euro per la demolizione e ricostruzione del vecchio edificio per servizi e direzione gara. Nel 2023, il Comune ha preso in carico il progetto, rendendolo esecutivo e cantierabile tramite il lavoro al lavoro del Rup, ingegnera Chiara Cesaroni, e dell’ingegner Marco Fini. Poi si sono aggiunti un contributo comunale di 200mila euro e un cofinanziamento del Gse di quasi 54mila euro. Inoltre, grazie al bando del Credito sportivo, il Comune non pagherà interessi sul mutuo. I lavori, cominciati nel settembre 2024, hanno portato alla demolizione del vecchio edificio, alla costruzione di un blocco servizi su due livelli (magazzino interrato più bar e ristoro al piano terra) e alla realizzazione di un edificio su due piani per infermeria e direzione gara. L’intervento è stato fatto con attenzione alla sostenibilità: calcestruzzo e acciaio per garantire solidità e sicurezza, pannelli fotovoltaici e sistemi di recupero acque per ridurre l’impatto ambientale. "Un ringraziamento particolare va alla BBF Costruzioni di Fermignano e alle aziende che hanno collaborato per le parti impiantistiche - commenta il sindaco, Emanuele Feduzi -. Siamo molto soddisfatti di questa nuova opera. Ringrazio il presidente del Motoclub Fermignanese, Michele Di Lorenzi, per il grande lavoro e la grande passione che mette su questa pista assieme ai propri collaboratori". Un ringraziamento a cui si aggiunge quello di Fiorella Paolini, assessore allo Sport: "Il Motoclub Fermignanese da oltre 40 anni gestisce il crossodromo con passione e competenza. Grazie al loro operato, Fermignano è ora un punto notevole nella mappa nazionale della disciplina". Negli anni, "La ginestra" ha ospitato i migliori piloti italiani e internazionali: tra questi anche lo sloveno Tim Gajser (cinque volte campione del mondo) e Valentino Rossi, che qui si è allenato pure la settimana scorsa.

Nicola Petricca