Cruciani da Expo lancia “Angeloo“

La moda delle Marche alla conquista del Giappone. Ad Expo Angelo Cruciani, stilista di Cantiano e creativo fondatore di Yezael, ha lanciato il nuovo brand Angeloo. Questo fondato in collaborazione con il progetto italocinese Via Della Seta, (VDS ) che unisce creatività italiana e maestranze cinesi. Ad Osaka Cruciani ha tenuto una masterclass sul rapporto Origini e globalità.

Nella masterclass il creativo ha messo in rapporto le qualità prese dal territorio, rielaborate e poi esportate in tutto il mondo. "Sono figlio del Rinascimento e delle campagne – spiega –. Le Marche mi hanno insegnato il valore della verità senza filtri, da anni ogni mia forma di espressione parla delle mie origini, umili ma sane, modeste ma preziosissime: ispirazioni che possono ancora contribuire ad un evoluzione globale verso una realtà meno illusoria. Ogni ordine ha un suo tempo, un suo spazio, ma solo il cambiamento è eterno".

Le peculiarità di Angeloo? Un’etichetta streetwear nato dal caos e delle logiche razionali che cercano ordine attraverso il linguaggio universale dei numeri. Disordine e regole si fondono in un’estetica rivolta alle nuove generazioni sempre più legate alla quantificazione e al disordine “Marche Mirai - Dalle colline marchigiane al cuore di Osaka“ il nome della prima collezione di abiti presentata il 4 giugno nella settimana della Regione Marche. Abiti che da autunno saranno disponibili in Asia e dal 2026 a livello globale. Angelo Cruciani è stato inviato ad Expo 2025 dalla Regione Marche in collaborazione con FVB Srl (The Hive).