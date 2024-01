Cucchiarini, scherzo di Carnevale: "La tessera da 15 euro non la faccio"

Nome: Sara Cucchiarini. Professione: assessore al Bilancio del Comune. Tessera del Pd in tasca. Finisce dentro il pissi pissi del retrobottega della politica perché non ha versato 15 euro per la tessera della Carnevalesca.

Taccagna?

"Assolutamente no. È stata una scelta dettata da altre motivazioni".

E sarebbero?

"Che ho un ruolo istituzionale e quindi non voglio avere tessere di un’altra associazione fra l’altro di diritto pivato".

Spieghi meglio...

"Perché non vorrei che qualcuno pensasse che uno lo fa per altre ragioni, interferenze...".

Insomma c’è chi tira il sasso e poi nasconde la mano. Per caso sta antipatica a qualcuno?

"Questo non lo so. Ma a dire il vero sono diversi quelli che lanciano il sasso e poi tirano indietro la mano".

Dica la verità. Ci sono ragioni politiche dietro la sua scelta? Ragioni legate forse al fatto che Flora Giammarioli, presidente della Carnevalesca, è iscritta a Fratelli d’Italia?

"Assolutamente no e potete chiamare a questo proposito la stessa interessata e cioè la Giammarioli. Qui si sta parlando del Carnevale, che è una manifestazione molto importante e sentita da tutta la città".

Quindi lei che ha fatto? Faccia un esempio?

"Per esempio abbiamo cercato di anticipare gli stanziamenti messi a bilancio nel 2023 proprio per facilitare il loro lavoro".

Atto dovuto. O no?

"No, è che siamo coscienti che il Carnevale è il Carnevale. Poi ci siamo molto adoperati quando hanno avuto problemi con la sede, e con la polizia municipale stiamo facendo tutto il possibile per facilatare gli organizzatori e per non creare disagi".

Quindi non è vero che lei è taccagna?

"Ma io dico ma chi va mettendo in giro queste cose? Va be’ che siamo in campagna elettorale per cui l’aria è molto frizzante...".

Concludendo, in concreto?

"Non ho fatto la tessera ma io tutti gli anni, da quando sono a pagamento, acquisto per conto mio i biglietti per le sfilate. E non solo per me ma anche per alcuni conoscenti e per i miei familiari".

Basta così?

"No, perché quasi tutti le mattine passano davanti al mio ufficio in Comune e quando mi propongono i biglietti della lotteria li acquisto sempre. Ormai ne ho comprati una ventina. Non lo so... Se mi dicono che devo donare anche un rene, facciano sapere che così ho chiaro il quadro".

Ma tutti gli altri componenti di giunta i 15 euro per la tessera li hanno dati. Forse sarà questo il punto che ha fatto sollevare le critiche. Insomma lei è la pecora nera della giunta...

"Guardi, non lo so cosa hanno fatto i miei colleghi di giunta e non mi sono nemmeno mai appassionato a questi temi. Sicuramente la tessera non è collettiva e non mi interessa cosa abbiano fatto gli altri. Ognuno fa quello che vuole. Le ragioni le ho spiegate: per il ruolo che rivesto preferisco non acquistare altre tessere. Un giornalista può avere la tessera di un partito? A me sembrerebbe inopportuno. Lei che dice?".

Come ci vestiamo per Carnevale?

"Alla prima sfilata ero fuori. Ho problemi anche per la seconda ma alla terza ci sarà sicuramente".

Quindi? Come si veste?

"Questo ancora non l’ho deciso".

m.g.